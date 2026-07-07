Explotaron dos bombas frente al hotel donde se aloja Emmanuel Macron en Siria

El ataque dejó al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro policías.

Siria reforzó la seguridad en el centro de Damasco tras las explosiones ocurridas cerca del hotel de Emmanuel Macron.

Un doble atentado tuvo lugar en el centro de Damasco , capital de Siria , luego de que dos artefactos explosivos detonaran en las inmediaciones del hotel donde se alojaba el presidente de Francia , Emmanuel Macron . El ataque dejó al menos 18 personas heridas , entre ellas cuatro policías.

Las explosiones ocurrieron a pocos metros del hotel Four Seasons , donde el mandatario francés había permanecido durante su visita oficial al país. Sin embargo, al momento de las detonaciones Macron ya se encontraba camino al palacio presidencial para cumplir con su agenda diplomática, según confirmó el Palacio del Elíseo.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Siria , ambos explosivos eran de fabricación casera y estallaron mientras especialistas realizaban un procedimiento para desactivarlos. Uno de los artefactos estaba oculto dentro de un vehículo, mientras que el segundo había sido colocado en un contenedor de basura situado a unos 200 metros del primero.

El episodio volvió a poner de relieve la delicada situación de seguridad que atraviesa Siria, pese al cambio político producido tras la caída del gobierno de Bashar al Assad.

Cómo ocurrió el atentado cerca del hotel donde estaba Macron

Bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos, acordonar la zona y evitar nuevos riesgos mientras continuaban las tareas de inspección.

Entre los lesionados se encontraban cuatro efectivos policiales que participaban del operativo de seguridad desplegado en el sector.

Periodistas presentes en el lugar observaron daños materiales en edificios cercanos, entre ellos el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel donde se alojaba la delegación francesa. Varias ventanas quedaron destruidas y sobre la vía pública podían verse restos de escombros, fragmentos metálicos y manchas de sangre.

Horas antes del atentado, el presidente francés había mantenido reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil en el mismo establecimiento.

La visita de Macron buscaba fortalecer la relación con el nuevo gobierno sirio

El viaje de Emmanuel Macron representó un hecho de fuerte impacto diplomático, ya que se convirtió en el primer líder occidental en visitar Siria desde el cambio de gobierno ocurrido a fines de 2024.

Durante su estadía tenía previsto reunirse con el presidente Ahmed al Sharaa, quien asumió el poder tras la conformación de una coalición islamista que reemplazó al régimen encabezado durante años por Bashar al Assad.

Entre los principales temas de la agenda figuraban la reconstrucción económica del país, la recuperación institucional y el fortalecimiento de la unidad nacional en un escenario todavía marcado por las consecuencias del conflicto armado.

La delegación francesa también incluyó representantes del sector empresarial interesados en participar de futuros proyectos de infraestructura y energía.

Uno de ellos fue Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies, quien destacó el potencial estratégico de Siria como corredor para el transporte de petróleo proveniente de Irak hacia el mar Mediterráneo.

El atentado volvió a poner de manifiesto los desafíos que enfrenta Siria para consolidar la estabilidad tras años de conflicto.

Desde el gobierno sirio también expresaron interés en profundizar la cooperación económica con Francia y avanzar en proyectos vinculados con el desarrollo energético y logístico.

Siria continúa atravesando un escenario de alta inestabilidad

Aunque el país atraviesa un proceso de transición política tras más de trece años de guerra civil, distintos episodios de violencia continúan afectando a varias regiones del territorio sirio.

Pocos días antes de este atentado, otra explosión registrada en un café del centro de la capital dejó diez personas muertas, un hecho que volvió a poner en evidencia la persistencia de amenazas contra la seguridad pública.

Los recientes ataques reflejan las dificultades que enfrenta el nuevo gobierno para consolidar la estabilidad y recuperar el control pleno del territorio después de años de enfrentamientos armados. Ahora, hay que esperar mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de las bombas colocadas cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron.