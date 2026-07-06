El estado de salud de la conductora que mató a Elizabeth en Ruta 7 condiciona el inicio de dos juicios

La imputada, Claudia Silva, permanece internada en el hospital Castro Rendón. El juicio por el homicidio está pautado para el 3 de agosto.

Claudia Silva permanece presa por el homicidio de Elizabeth Martínez que protagonizó el 1ª de agosto de 2025 en Ruta 7.

Claudia Silva , la mujer que atropelló y mató a la motociclista Elizabeth Martínez en Ruta 7 volvió a quedar en el centro de la escena judicial por el deterioro de su salud consecuencia del anterior choque que provocó, en el que a su vez causó lesiones graves a su hijo. Su evolución médica ahora condiciona el avance de los dos juicios que enfrenta.

Durante una audiencia realizada este jueves por la causa que investiga aquel primer siniestro vial, la defensa informó que Silva permanece internada en el hospital Castro Rendón , donde se recupera de una cirugía de cadera que se complicó por una infección ósea .

Según explicó su abogado, Gabriel Gutiérrez, "los médicos todavía intentan determinar qué bacteria provocó la infección para definir el tratamiento, por lo que no existe una fecha estimada de alta".

La situación fue expuesta el jueves mientras el juez Luis Georgeti analizaba el estado de la investigación en la causa por las lesiones culposas graves o gravísimas que sufrió el bebé en el choque donde Silva conducía alcoholizada a 122 km/h.

Allí, la defensa solicitó que el plazo para ofrecer prueba comience a correr una vez finalizada la etapa de investigación, ya que el estado de salud de Silva le impide mantener reuniones para definir la estrategia del juicio y también dificulta la realización de una pericia psicológica propuesta por la defensa. El planteo fue rechazado por el magistrado quien aseguró que afirmaría el plazo dictado por el anterior juez, Aufranc.

Se juzgarán los dos juicios juntos si el estado de salud lo permite

La audiencia de control de investigación dejó al descubierto otro interrogante: cómo impactará la prolongada internación en los expedientes que enfrenta Silva, tanto el de su hijo, como el que investiga la muerte de Elizabeth Martínez, ocurrida en 2025 sobre Ruta 7.

Actualmente, Silva cumple prisión preventiva por esa causa, aunque la fiscal aclaró que esa medida de coerción no corresponde al expediente por las lesiones de su hijo, sino exclusivamente al proceso por el homicidio de la motociclista.

Durante la audiencia, tanto la defensa como la fiscalía señalaron que la intención es que ambos procesos puedan tramitar de manera conjunta, ya que comparten parte de la prueba producida. Sin embargo, esa posibilidad dependerá de la evolución médica de la imputada.

Mientras que el juicio por la muerte de Elizabeth Martínez ya fue programado para realizarse entre el 3 y el 7 de agosto, la causa por el choque de 2024 todavía no tiene fecha de debate. Antes deberá concretarse la audiencia de control de acusación y definir si el estado de salud de Silva le permitirá afrontar ambos procesos de manera simultánea.

La causa por el homicidio de Elizabeth

La conducta de Silva, la joven de 24 años que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en Centenario, el pasado 1° de agosto generó gran conmoción en la comunidad. La víctima iba en moto y tras haber sido embestida, la imputada no paró ni la ayudó.

El caso sumó impacto porque Elizabeth estaba volviendo luego de haber dejado a su hijo en la escuela y era una activa militante por la seguridad vial, consciente del peligro que representaba la cercanía de la Ruta 7, y la falta de sendas peatonales.

Por su parte, la fiscal Guadalupe Inaudi realizó una investigación que arrojó basta evidencia que les permitió encuadrar el caso como homicidio simple con dolo eventual, un delito que implica la culpabilidad y voluntad de causar daño, y prevé penas de prisión efectiva.

Según la investigación, no contaba con licencia de conducir y circulaba a una velocidad superior a la permitida. Embistió a la víctima que murió de forma inmediata y la acusada se dio a la fuga sin brindar asistencia a la víctima. Además, la fiscal del caso agravó los cargos porque una pericia constató que se realizaron cortes en el sistema de frenos del auto que se produjeron luego del hecho y que son compatibles con un cuchillo tipo serrucho que se encontró junto a la batería.

El historial de choques en Ruta 7 que conmocionaron a Centenario

Además, la fiscalía indicó como un agravante del homicidio de Elizabeth que la conductora tenía vigente una inhabilitación luego de un siniestro donde le provocó lesiones graves a su hijo. Ese caso que había quedado cerrado luego de la pena natural se reactivó.

La teoría del caso planteó que el vuelco ocurrió en Ruta el 27 de julio de 2024, alrededor de las 0:40, a la altura del expeaje de la ciudad de Centenario. La acusada manejaba un Volkswagen Vento en dirección sur-norte, sin cinturón de seguridad, sin habilitación para conducir y previo consumo de alcohol.

Iba a una velocidad aproximada de 122 km/h, en una zona donde la máxima permitida era de 60 km/h, con su hijo de 1 año y dos meses en el asiento trasero, en una butaca infantil que no estaba ajustada de un modo correcto.

La conductora perdió el control del auto, recorrió una distancia de 47 metros y se fue hacia una zona de ripio, donde se desplazó por 26 metros, impactando finalmente con un poste de alumbrado público.

“La imputada quedó recostada sobre el capot del rodado, con el parabrisas roto, sufriendo politraumatismos y fracturas”, detalló la fiscal del caso. “Su hijo resultó con politraumatismos, traumatismo de cráneo moderado, fracturas y lesión contuso cortante en cuero cabelludo”, añadió.

El cambio de postura de la fiscalía

El delito que le atribuyó a Silva fue lesiones culposas graves agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, a su vez doblemente agravadas por circular a exceso de velocidad de más de 30 km/h por encima de la velocidad máxima permitida y por conducir estando inhabilitada para ello.

En este caso, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había resuelto aplicar el criterio de pena natural: es para aquellos casos en los que la persona acusada sufre “a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena”, por lo que se dispone no continuar con la acusación. Sin embargo, la fiscal del caso resolvió dejarlo sin efecto.

A la hora de brindar precisiones sobre el cambio de postura, el MPF resaltó que el criterio de pena natural se aplicó el 3 de julio de 2025; pero un mes después, el 1 de agosto, la acusada protagonizó el hecho en el cual provocó la muerte de Martínez luego de cruzar un semáforo en rojo, también en la Ruta 7; el 12 de agosto la fiscal emitió una resolución.

La joven imputada por atropellar y matar a Elizabeth Martínez cayó con su pareja en un control de alcoholemia.

"Lejos de modificar sus conductas a la hora de circular a bordo de un vehículo, (la acusada) continuó conduciéndose de manera imprudente y antirreglamentaria, causando la muerte de un tercero (hecho por el cual se le formularon cargos), sumado a que la nombrada ha demostrado incumplir reiteradamente las normas de tránsito, es que resulta necesario dejar sin efecto el criterio de oportunidad adoptado oportunamente y continuar con la tramitación del presente proceso penal”.

Si bien lo habría requerido, la fiscal del caso no pidió medidas cautelares ya que en el contexto de la otra acusación realizada a Silva, se le impuso prisión preventiva.

"Nos vamos a morir": el video que reveló LM Neuquén

En cuanto al caso del homicidio de Elizabeth, la fiscal Inaudi se refirió a un video sobre una situación que se desarrolló en enero de 2022 y en el que, publicado en este diario y en las redes sociales de la imputada, se la ve como acompañante incitar a otra persona a pasar semáforos en rojo a gran velocidad.

Además, en un punto gritó: “nos vamos a morir”. Luego explicó que, si con ese accionar se representó ese resultado en aquel momento, también lo hizo en el incidente en el que murió Elizabeth Martínez.

Por otra parte, el 17 de agosto, entre las 6 y las 7, es decir, a poco más de dos semanas del incidente por el que está acusada, protagonizó incidentes con un grupo de personas luego de ser detenida, como acompañante, en un control de alcoholemia. Allí, si bien quien estaba implicado era el conductor del auto, se mostró desafiante ante las recriminaciones de las personas que la reconocieron.

Además, explicó que días después de la formulación de cargos inicial dejó el domicilio que informó inicialmente y que fue detenida en otra localidad. Por esas razones, entre otros argumentos, Inaudi solicitó a la jueza que, para garantizar el desarrollo de la investigación, le imponga prisión preventiva y le prohíba contactar a familiares y allegados de la víctima.

Tras escuchar a las partes, la jueza Álvarez tomó parte de los argumentos de la fiscalía y consideró que bastaban para promover el cambio de calificación, por lo que tuvo por reformulados los cargos por homicidio dolo y dictó la prisión preventiva.