Un hombre viajaba junto a sus dos hijos cuando un equino apareció repentinamente sobre la calzada. El conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por bomberos.

Un caballo se cruzó en la Ruta 7, lo chocaron y terminaron dentro de un canal

Un viaje familiar terminó en un grave siniestro vial durante la noche del domingo sobre la Ruta 7 , a la altura de la Picada 10, en San Patricio del Chañar . Un automóvil chocó contra un caballo que se cruzó repentinamente, perdió el control y cayó dentro de un canal ubicado a la vera del camino.

En el vehículo viajaban un hombre y sus dos hijos menores de edad. Pese a la violencia del impacto y a los importantes daños que sufrió el rodado, los tres ocupantes lograron sobrevivir y no presentaban heridas de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:10. Tras recibir el aviso, personal de la División Tránsito Añelo se dirigió hasta el sector y confirmó que el vehículo se encontraba dentro de una acequia, mientras que el animal había quedado sin vida sobre uno de los costados de la ruta.

De acuerdo con la información brindada por el subcomisario Marcos Carrupan, el caballo apareció de manera imprevista sobre la calzada. El automóvil lo impactó y, como consecuencia de la colisión, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó dentro del canal.

El conductor quedó atrapado dentro del auto

La caída provocó importantes destrozos en el vehículo, principalmente en la parte frontal y en el techo del habitáculo. El conductor quedó atrapado dentro del automóvil, por lo que fue necesario realizar un operativo de rescate.

En el lugar trabajaron de manera conjunta bomberos de la Policía y bomberos voluntarios, quienes lograron retirar al hombre del interior del rodado. Las tareas se realizaron durante la noche, en un sector con poca iluminación.

Choque Ruta 7- caballo

Una de las partes del techo quedó prácticamente destruida al golpear contra una estructura de cemento similar a un pequeño puente que atraviesa el canal. Ese contacto explica el fuerte daño que puede observarse en la zona superior del automóvil.

A pesar del estado en el que quedó el vehículo, el hombre y sus dos hijos se encontraban conscientes y sin heridas visibles de consideración. Los tres fueron asistidos en el lugar y trasladados de manera preventiva al hospital de San Patricio del Chañar.

Carrupan explicó que los ocupantes presentaban golpes, pero que inicialmente no se detectaron heridas graves. En caso de que necesitaran estudios de mayor complejidad, se evaluaba su derivación a un centro médico de Neuquén capital.

Buscan establecer de dónde salió el caballo

Las circunstancias exactas del siniestro continúan bajo investigación. Las primeras actuaciones indican que existió una colisión directa contra el equino y que ese impacto provocó la pérdida de control del automóvil.

Hasta el momento, ninguna persona se presentó como propietaria del caballo. El animal no tenía una marca visible que permitiera identificar rápidamente a su dueño y fue encontrado suelto en cercanías de la ruta.

El subcomisario señaló que no es habitual observar una gran cantidad de caballos sueltos en ese sector, aunque reconoció que este tipo de situaciones ya ha provocado otros siniestros viales.

La presencia de animales sobre rutas y caminos representa un serio peligro, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es reducida y los conductores cuentan con pocos segundos para reaccionar.

Pese a la gravedad de la escena, el hombre y sus dos hijos lograron salir con golpes y sin heridas de consideración.