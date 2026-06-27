La ruta 14, del abandono al asfalto: reparación histórica para el centro neuquino

Después de 35 años sin ruta 40, el gobierno provincial invertirá 60 millones de dólares para unir Covunco, Bajada del Agrio y la ruta 40. El asfalto que el pueblo espera desde los 90 ya tiene fecha.

Hace 35 años le sacaron la ruta. Hoy Neuquén se la devuelve. El gobernador Rolando Figueroa anunció ayer una obra que en el centro neuquino ya se lee como justicia: el asfaltado integral de la ruta provincial 14 , con una inversión superior a los 60 millones de dólares . No es solo asfalto. Es una reparación histórica.

Para entender la magnitud del anuncio hay que volver a 1986. Ese año vialidad nacional y vialidad neuquina firmaron un convenio que cambió para siempre el mapa del centro neuquino. La Nación le transfería a la provincia la ruta 40 desde la localidad de Bajada del Agrio hasta Zapala . Y la Provincia le entregaba el camino desde el Agrio hasta Las Lajas para que sea la nueva traza de la 40. La ley se ratificó en 1988 y la obra se concretó a principios de los 90.

Fue así que la ruta nacional 40, la “columna vertebral de la Argentina”, dejó de pasar por Bajada del Agrio, Mariano Moreno y Covunco. Se corrió hacia Las Lajas.

El daño fue inmediato y profundo. “El pueblo vivió con desazón el cambio de ruta. Para mí no solo como intendente sino también como poblador de Bajada del Agrio eso fue una tragedia social ”, explicó el intendente Ricardo Esparza. Los colectivos de larga distancia dejaron de parar. Se fueron Gendarmería, el correo, supermercados, estaciones de servicio. Bajada del Agrio entró en un tobogán económico del que nunca pudo recuperarse. Se fueron vecinos, se fueron comercios, se fueron sueños. Covunco y Mariano Moreno quedaron igual: fuera del corredor, al costado del progreso.

Esparza Ricardo Bajada del Agrio Ruta 14

Por eso, cuando se habla de la ruta 14 con asfalto, en el centro se habla de volver a empezar.

El presente: 60 millones para conectar y proyectar

El anuncio de Figueroa es concreto y tiene fecha. La obra une Covunco Centro con Bajada del Agrio y la empalma directo con la ruta nacional 40. Es una infraestructura vial que acorta al menos en 60 kilómetros el viaje hacia el norte respecto al recorrido actual por Las Lajas. La licitación se hará antes del 10 de diciembre de 2027 y la ejecución demandará unos dos años.

“Vamos a interconectar desde Covunco hasta Bajada del Agrio y también Bajada del Agrio con la ruta 40”, detalló el gobernador en contacto con LM Neuquén. El plan forma parte de un programa plurianual de corredores viales que ya tiene presupuesto cerrado para 2027. El objetivo es claro: acercar el norte 100 kilómetros por la ruta 7 y vincular Zapala, Chos Malal, Las Lajas y todo el norte neuquino con el centro neuquino por ruta 14.

Rolando FIgueroa Bajada del agrio ruta 14

Sin embargo, el mandatario provincial fue más allá del asfalto. Habló de sentido: “Todas estas decisiones son estratégicas. La monetización de Vaca Muerta tiene que tener una reinversión en obras que sean inteligentes para el desarrollo de la provincia. Porque eso nos va a permitir proyectarnos más allá de Vaca Muerta. Y creo que el pueblo se lo merece”.

Tres años para prepararse, dos motores para crecer

El Gobernador marcó un plazo y un desafío: hay casi tres años hasta que la ruta esté terminada. Y el territorio tiene que usarlos bien. “Nos tenemos que organizar para que cuando esté la ruta, el productor local, el emprendedor local, tenga oportunidades de crecer”, sostuvo.

La ruta 14 es una externalidad positiva del Estado. Y se sostiene en dos patas:

Producción : Bajada del Agrio es un pueblo productor. Con asfalto, el chivo, los alimentos de calidad y todo lo que hace esta tierra va a salir con menos costo y más rápido hacia Zapala y el norte provincial. Mariano Moreno y Covunco también ganan logística y mercado.

: Bajada del Agrio es un pueblo productor. Con asfalto, el chivo, los alimentos de calidad y todo lo que hace esta tierra va a salir con menos costo y más rápido hacia Zapala y el norte provincial. Mariano Moreno y Covunco también ganan logística y mercado. Turismo: “Fundamentalmente vamos a desarrollar el turismo porque tenemos un río, tenemos miradores, tenemos para hacer senderismo”, remarcó Figueroa. El corredor deja de ser interno para convertirse en puerta de entrada a la región del Pehuén. Covunco suma sus atractivos sobre la traza. Bajada aporta identidad. “El desafío es formar guías, capacitar y organizarse ahora para recibir al turismo cuando la ruta esté en pleno funcionamiento”, afirmó el gobernador.

Del estancamiento al resurgir

Hay una frase del intendente Ricardo Esparza que resume 35 años: “Los pueblos se hicieron para prosperar y progresar”. La Ruta 40 se fue y el progreso se frenó. La ruta 14 llega para revertirlo.

Bajada del Agrio, que quedó con la foto en blanco y negro de lo que fue, hoy tiene un plan con presupuesto, fecha y un mensaje político. Mariano Moreno y Covunco, que quedaron en la misma orilla del olvido, hoy son parte del corredor que va a mover el flujo vehicular, el turista y el productor.

Faltan tres años. Es el tiempo que tiene el centro neuquino para pasar de ser un pueblo de paso, a ser un pueblo destino. Porque cuando el asfalto llegue, la única tragedia sería no estar listos. La ruta se fue en los 90. La reparación histórica empezará en 2027.

"Por fin Dios puso en el camino a la persona justa"

El intendente de Bajada del Agrio celebró el anuncio de Figueroa por la ruta 14 y habló de “reparación histórica” para el pueblo. Para el jefe comunal, el anuncio del gobernador es “una noticia totalmente esperada desde hace muchos años, desde la partida de la ruta nacional 40 de Bajada del Agrio”.

Esparza puso el foco en el impacto: “El impulso de desarrollo a nuestra localidad va a ser el cien por ciento notable. En todo lo que es el turismo, principalmente, que es el enfoque que le estamos dando como primera línea de gobierno”, enfatizó.

Ricardo Esparza intendente bajada del agrio

Aunque no solo es turismo. “El comercio, lo productivo también va a desarrollar un poquito más. No tan solo en la agricultura, sino también en la ganadería, donde hay pequeños y medianos crianceros de la zona que va a impulsar un poquito más el desarrollo”, detalló el intendente.

El motivo es claro: “El tránsito ineludible que vamos a tener desde el centro y desde el centro y sur de la provincia hacia el norte va a generar un impacto sin límites y más aún con el módulo de combustibles de YPF que en las próximas semanas pondremos en marcha”, aseguró.

“Una reparación que veníamos buscando”

El Intendente Esparza fue directo al pasado: “Es una reparación que venimos buscando desde hace muchos años. Un pueblo que obviamente hubiese sido mucho más grande si nunca le hubiesen quitado la ruta”, se lamentó,

Sobre Figueroa, el jefe comunal no dudó: “Esta obra está dentro del esquema del pensamiento de un gobernador generoso, valiente y políticamente muy acertado y certero con nuestra cualidad del interior”, admitió con convicción. A continuación, agregó que “hoy en día la alegría que refleja cada uno de los habitantes de Bajada del Agrio es enorme. Estamos muy esperanzados, muy enfocados de ahora en más en trabajar más que nunca en conjunto con Rolando Figueroa para que este proyecto se concrete de una vez por todas”.

Y cerró con historia y felicidad: “En estos 86 años de historia de mi pueblo, la reflexión más grande es que por fin Dios puso en el camino la persona justa para que le dé la solución definitiva y lo que se merece realmente. Así que estamos muy felices con este anuncio”.-