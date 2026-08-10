Grave explosión por una reacción química en un yacimiento de Vaca Muerta: hay tres heridos

Fue en la batería 1 de Chevron, en la zona de El Trapial. Los operarios fueron trasladados al hospital tras el accidente ocurrido este lunes por la tarde.

Una trabajadora resultó con lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Una grave explosión ocurrió este lunes pasadas las 14 horas en un yacimiento de Vaca Muerta , debido a una reacción química. Hay tres trabajadores heridos.

Se pudo conocer que el accidente se registró en la batería 1 de Chevron, en la zona de El Trapial. Una trabajadora resultó con lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Asimismo, se confirmó que dos trabajadores , agremiados en el Sindicato de Petroleros Privados, resultaron con heridas leves y fueron también llevados al hospital, y se encuentran fuera de peligro según trascendió.

Según precisaron, los operarios terminaron heridos ya que volaron esquirlas a más de 1000 metros producto de la explosión.

El yacimiento está ubicado unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces, y por ello se dispuso de un importante operativo sanitario. Además se activó el protocolo que incluye la intervención de personal policial y bomberos voluntarios al tratarse de un hecho sucedido con un material peligroso.

Tres personas alcanzadas por la onda expansiva: qué se sabe del accidente

Desde el sindicato petrolero indicaron a LM Neuquén que explotó la batería, aparentemente una reacción química. "Hay que establecer peritajes, obviamente, todavía no está claro".

María Isabel Sanchez

"Afortunadamente no hubo víctimas. Hubo tres personas alcanzadas por la onda expansiva, dos trabajadores de base que le habían hecho un estudio de control, pero estaba todo bien", agregaron.

Con respecto a la mujer herida, perteneciente al sector de seguridad e higiene, confirmaron que tiene un golpe de traumatismo de cadera y de cráneo "pero por golpes leves, le hicieron tomografía y demás", señalaron.

Cómo siguen los heridos: el comunicado de Chevron

Según indicaron desde Chevrón, los tres trabajadores accidentados pertenecen a la firma contratista QSB. Según detallaron, el incidente ocurrió mientras realizaban tareas de limpieza de una cañería en la instalación de El Trapial.

Según indicaron desde la empresa, los tres trabajadores se encontraban estables de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

En tanto, el área donde ocurrió el incidente fue asegurada y se inició una evaluación para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo a la información recabada por este medio, en horas de la tarde, los empleados recibieron el alta médica.