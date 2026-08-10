La historia de la "agencia de la suerte" que vendió el boleto del Quini 6 de $143 millones en Neuquén

La agencia 069 de Neuquén Capital, con más de 20 años de trayectoria, festeja haber vendido el boleto ganador del Siempre Sale a un neuquino afortunado.

La agencia 069 está ubicada frente a las cajas del híper La Anónima.

La suerte volvió a pasar por Neuquén capital y dejó un premio de $143.739.755,39 en manos de un neuquino afortunado . El boleto ganador fue vendido por la Agencia 069 de La Neuquina , ubicada frente a la línea de cajas del hipermercado La Anónima de la ciudad, dentro del shopping del Paseo de la Patagonia. Su titular, Alejandra Salgado, todavía no sabe quién fue la persona que se llevó semejante suma.

El premio correspondió al sorteo especial del Quini 6 Siempre Sale , realizado este domingo por el aniversario número 38 del tradicional juego. Hubo 44 apuestas ganadoras con cinco aciertos , que se repartieron el pozo extraordinario de tres millones de dólares libres de impuestos . Entre esos boletos estuvo el vendido en Neuquén, que obtuvo una de esas 44 fracciones del total.

“ Estamos re contentos porque vendimos un premio re importante de Siempre Sale del Quini 6 ”, contó Salgado en diálogo con LM Neuquén . Además, destacó que se trató de la única boleta ganadora de Neuquén en ese sorteo.

Una agencia con más de dos décadas

Salgado está al frente de la Agencia 069 desde hace aproximadamente 23 años y aseguró que durante ese tiempo fueron varios los premios entregados desde el local, aunque no todos tuvieron la magnitud del que ahora puso nuevamente a la agencia en el centro de la escena.

Omar Novoa

“Siempre estamos entregando premios”, contó. Entre los antecedentes que recordó mencionó un premio importante de Loto y ahora este del Quini 6.

Para la titular de la agencia, la aparición de un premio millonario también tiene un efecto inmediato sobre el movimiento del local. “Es publicidad, es re importante”, explicó, y relató que después de conocerse que allí había sido vendido el boleto ganador comenzaron las consultas de personas que querían identificar dónde estaba ubicada la agencia.

“La gente busca donde hay”, resumió Salgado. Según explicó, muchos apostadores tienen la idea de acercarse a aquellos lugares en los que anteriormente se vendieron boletos premiados, en busca de lo que consideran una agencia “con buena onda”.

¿Quién es el neuquino que ganó $143 millones?

Por el momento, no se sabe quién compró el boleto. Salgado explicó que todavía no tuvieron contacto con el ganador y que tampoco conocen si se trata de un cliente habitual.

Omar Novoa

El apostador neuquino acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale y quedó entre las 44 apuestas que se repartieron el pozo. En caso de que una persona hubiera conseguido los seis aciertos, se habría quedado con el monto correspondiente al premio, pero finalmente el sorteo terminó con 44 ganadores de cinco números.

“La gente está muy necesitada”

Después de 23 años detrás del mostrador, Salgado también observó cambios en el comportamiento de los apostadores y relacionó la búsqueda de un premio con la situación económica actual.

“Ahora es como que la gente está muy necesitada. Es como una salida”, sostuvo. Según su experiencia, muchas personas juegan pensando que un premio importante podría permitirles resolver una situación económica complicada.

“Me la juego y en una de esas me salvo”, resumió al describir esa expectativa.

Omar Novoa

De todos modos, aclaró que la prioridad para muchas personas sigue siendo cubrir las necesidades básicas y que el juego aparece cuando queda algún dinero disponible.

La Agencia 069, además, tiene una ubicación que le permite recibir un flujo importante de personas. Salgado contó que el local fue trasladado en distintas oportunidades y que actualmente funciona dentro del Híper de La Anónima de Neuquén capital.

Mientras tanto, el misterio continúa: el boleto que salió de esa agencia ya tiene dueño, pero su identidad todavía no se conoce. Para Salgado, haber vendido el premio es, por ahora, motivo suficiente para celebrar. “Siempre vender premios es lo más. Esa es la idea: entregarle premios a la gente, dar suerte”, expresó.