Alcoholemia de 2,24: un conductor volcó en Centenario y hay una mujer hospitalizada

Una Ford EcoSport volcó esta madrugada en Ruta 7, a la altura de Barrio La Comarca. Volvían de Neuquén capital.

En la fría madrugada de este domingo, el vuelco de una camioneta en la Ruta N°7 movilizó a los equipos de emergencia hacia la zona de Barrio La Comarca en Centenario . Según pudo saber este medio a través de fuentes de Centenario Digital, el siniestro ocurrió alrededor de las 5.40.

Se trató de una Ford EcoSport color gris, que transitaba por la mano Neuquén-Centenario (sentido sur-norte) cuando venían desde la capital provincial.

Por causas que todavía se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado y, en la salida hacia la banquina, terminó volcando. La camioneta quedó con sus cuatro ruedas en el aire.

Actas contravencionales

Una ambulancia acudió rápidamente al lugar y el personal de salud asistió a una mujer de 61 años, que presentaba heridas y fue trasladada al Hospital Natalio Burd. El conductor, un hombre de 64 años, resultó ileso. Sin embargo, la verdadera novedad llegaría minutos después.

Accidente y alcoholemia en Centenario: la asistencia de los bomberos

Con la llegada de efectivos de la Comisaría de Tránsito de Villa Obrera, se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó un resultado de 2,24 gramos de alcohol en sangre. El hombre fue multado y le retuvieron la licencia de conducir.

Para asistir en el lugar, fueron solicitados Bomberos Voluntarios, que con el autobomba 19 trabajaron para dar vuelta y estabilizar la camioneta volcada. Además, debió hacerse presente otra persona para quedar a cargo tanto del conductor alcoholizado como del vehículo.

Cabe destacar que la madrugada del domingo fue particular: según trascendió, hubo distintos operativos de control en varios puntos de la zona, en el marco de los festejos por el partido entre Argentina y Jordania por el Mundial.

Festejos por la Selección por la madrugada

Este último sábado por la noche cientos de neuquinos y neuquinas salieron a las calles para celebrar el 3-1 de la Selección Argentina ante Jordania en el Mundial 2026. Para garantizar el orden, la Policía de Neuquén estuvo presente en el lugar llevando a cabo un operativo de seguridad.

Esta medida comenzó el pasado 16 de junio y se espera que continúe durante toda la celebración de la Copa del Mundo. Los lugares que contarán con vallado perimetral son el sector del Monumento al General San Martín y zonas aledañas, donde habrán controles preventivos.

Los controles en esta zona estarán destinados a impedir el ingreso de elementos peligrosos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas. Además, se restringirá la circulación vehicular en distintos sectores del microcentro.

En este sentido, el Comisario Inspector Marcos Mazzone indicó a LMNeuquén que el operativo se llevó adelante a partir de las 22 horas hasta las 3:30 de la madrugada. "Se realizó con total normalidad, una sola persona fue demorada en el ejido externo, por una contravención", sumó.

festejos partido argentina

De acuerdo a lo contabilizado por la Policía, alrededor 2.000 personas se congregaron en el centro de Neuquén Capital, "con total normalidad y en armonía".

Del operativo participarán efectivos de las Comisarías 1ª, 2ª, 12ª y 52ª, junto a personal del Departamento Móvil de Seguridad, División Operativa, División Motorizada, División Seguridad y Operativa Bancaria, División Montada y Canes, Departamento Seguridad Metropolitana, Dirección Tránsito, Dirección Bomberos, Centro de Operaciones Policiales, Dirección Delitos, Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección Informática y Comunicaciones y Dirección Administración.