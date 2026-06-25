Llevaron a su hija de 11 años a un control médico y detectaron que sufrió un abuso sexual: sospechan de un vecino

El hombre fue notificado de la investigación en su contra y ordenaron que se traslade a otra ciudad. Los vecinos intentaron lincharlo incendiando su casa.

La comunidad de Centenario está conmocionada por una denuncia de abuso sexual que tuvo como víctima a una niña de 11 años. La nena asistió al Hospital Natalio Burd para realizar un control médico de rutina y la doctora detectó señales compatibles con un abuso, por lo que activó el protocolo de actuación para dar intervención a la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales.

La nena acudió al Hospital Natalio Burd este martes 22 de junio para realizar un control médico rutinario, junto a sus padres. La médica llevó adelante una revisión detallada del cuerpo de la niña y detectó lesiones compatibles con abuso sexual en su zona genital. Ante el hallazgo de los indicios físicos que presumían un delito contra la integridad sexual , la profesional de la salud notificó al Ministerio Público Fiscal para avanzar con las investigaciones.

Según confirmaron fuentes judiciales, el abuso habría sido cometido diez días antes de la revisión médica, es decir, cerca del 13 de junio .

El hombre investigado por el abuso es vecino de la víctima

Con la intervención judicial en marcha, las autoridades confirmaron el inicio de las actuaciones y notificaron a un hombre que quedó bajo investigación por su presunta vinculación con el episodio. Además, se le impuso una serie de medidas cautelares como la prohibición de acercamiento y abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación hacia la víctima o su grupo familiar.

delitos violencia y sexuales La médica detectó señales compatibles con abuso sexual en la niña y notificó a la Fiscalía de delitos contra las mujeres, diversidades y delitos sexuales.

El hombre investigado como el presunto responsable del ataque sexual es vecino de la víctima, ya que reside en las inmediaciones del Barrio Trahun Hue. La denuncia provocó la furia de la comunidad de Centenario, que comenzaron con publicaciones en redes sociales, grupos de Facebook, con imágenes y acusaciones del sujeto señalado.

Intentaron linchar al sospechoso con ataques a su vivienda

La bronca de los vecinos escaló en ataques contra la vivienda del hombre investigado, lo que motivó una consigna policial con los agentes de la Comisaría N°52 y el personal de la Policía Metropolitana para proteger el inmueble y evitar que el conflicto se agrave.

Según informó Centenario Digital, este miércoles 24, la comunidad realizó una marcha para exigir justicia con un recorrido que unió la vivienda del sospechoso con la Comisaría N°52. Después de la movilización se llevó adelante una quema de cubiertas en la calle Gabriela Mistral.

A raíz de los incidentes provocados por los vecinos y la cercanía de la vivienda del hombre investigado con la residencia de la víctima, el Ministerio Público Fiscal dictó una nueva restricción y dispuso que el investigado se traslade a otra ciudad.

SFP Ciudad Judicial Las muestras recolectadas del cuerpo de la víctima serán analizadas por el Cuerpo Médico Forense para determinar el origen de las lesiones. Sebastián Fariña Petersen

El resultado de los análisis y el relato en Cámara Gesell serán claves

En paralelo, el caso fue remitido al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará un análisis de las muestras recolectadas del cuerpo de la niña para determinar con precisión el origen de las lesiones detectadas en sus partes íntimas.

Como parte de la investigación, también se solicitó la realización de una Cámara Gesell, una instancia clave para que la menor pueda brindar su testimonio bajo resguardo. El acceso a este relato permitirá conocer las circunstancias en las que se habría desarrollado el abuso.

Una vez que se conozcan los resultados de los análisis de las muestras para corroborar el tipo de lesión y la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el Ministerio Público Fiscal avanzará con la formulación de cargos.