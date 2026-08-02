La prima de Thiago Medina habló tras la denuncia por abuso: "Nadie sabe lo que pasé"

La denuncia por presunto abuso sexual contra Thiago Medina sumó un nuevo capítulo luego de que su prima, Iara Agustina Ledesma, decidiera hablar públicamente por primera vez sobre el episodio que asegura haber sufrido cuando tenía 13 años. La joven, hoy de 19, contó su versión en LAM tras presentar la denuncia en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino y explicó por qué tardó tantos años en acudir a la Justicia.

Según el relato de la denunciante, el hecho ocurrió cuando el ex Gran Hermano tenía 17 años y ambos se encontraban en una vivienda familiar de La Matanza. “Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y estaban jugando a los juegos. Él se mete a mi cama y me empieza a tocar ”, afirmó. También recordó que decidió guardar silencio porque el entonces adolescente le advirtió: “Él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia”.

Iara explicó que convivió con esa situación durante años y que recién pudo hablar de lo ocurrido cuando tenía 15 años. “Me callé hasta los quince, que fue cuando por primera vez lo pude contar, porque ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza ”, relató. Además, reconoció que tampoco quiso contarle nada a su madre en un primer momento porque no deseaba sumarle otra preocupación a quien trabajaba todos los días para sostener a la familia.

La joven también contó que, con el paso del tiempo, el conflicto familiar se agravó cuando comenzaron a surgir versiones que ponían en duda su palabra. Según afirmó, una de las hermanas de Thiago fue quien empezó a instalar que todo era mentira y esa postura terminó expandiéndose entre vecinos del barrio. "Hace poco me enteré que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto", señaló. Incluso aseguró que la situación trascendió el círculo familiar y se convirtió en un comentario conocido por muchas personas de la zona.

Finalmente, la choca explicó que decidió realizar la denuncia formal porque sintió que era el momento de hablar y porque consideró importante que la situación se conociera. "Ya estaba preparada para hacerlo y lo pensé un montón por toda la gente lo que iba a decir, pero creo yo que tienen que saberlo, porque él tiene dos nenas", manifestó.

Cuál fue la reacción de Thiago Medina luego de la denuncia

Al recordar los años en los que guardó silencio, la joven no pudo contener las lágrimas y resumió el impacto que, según dijo, tuvo esa experiencia en su vida: "Nadie sabe lo que yo pasé en el momento". Mientras la investigación avanza en la Justicia, Thiago Medina continúa sosteniendo públicamente que las acusaciones son

La joven recordó que, cuando finalmente reveló lo sucedido, junto a su madre fueron a la casa de la familia Medina para enfrentar la situación. Allí, según aseguró, el ex GH le pidió disculpas. “Mi mamá fue y Thiago le dijo que la perdone, que por favor lo perdone, porque él no quería hacer esto, pero que lo perdone ”, contó. La respuesta de su madre fue contundente: no aceptó el pedido, aunque en ese momento optó por no iniciar acciones judiciales.