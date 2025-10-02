Sorpresiva recuperación de Thiago Medina: cómo será la nueva intervención

El joven de 22 años sigue internado en el Hospital de Moreno desde el pasado 12 de septiembre.

Thiago Medina pelea por su vida desde el 12 de septiembre cuando protagonizó un fuerte choque mientras conducía su motocicleta. El accidente lo dejó al borde de la muerte y a tres semanas del hecho el panorama sobre su salir es positivo.

Cada día que pasa es clave para la salud del ex Gran Hermano. Aún internado en terapia intensiva en el Hospital de Moreno, Daniela Celis , su expareja y madre de sus gemelas, reveló cómo sigue su salud y cuáles son los pasos a seguir para su recuperación.

Según indicaron, este jueves Thiago pasará una vez más por el quirófano para someterse a una toilette de la herida de la cirugía del tórax, un proceso de curación que permitirá continuar con su recuperación.

“Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, contó Celis en sus redes sociales donde suele compartir a diario los partes del joven de 22 años.

Thiago Medina habló por primera vez

Daniela Celis contó que su expareja, Thiago Medina, habló por primera vez a casi 20 días del terrible accidente que sufrió con la moto y que lo dejó en grave estado, internado en terapia intensiva. “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”, relató la influencer este lunes en sus historias de Instagram.

“Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, pidió Daniela.

Sobre este primer contacto que tuvo con Thiago, la ex Gran Hermano detalló: “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“. De esa manera, Daniela se mostró totalmente emocionada por la evolución que mostró en el papá de sus hijas, a casi 20 días del choque con la moto en Moreno.