Alentador posteo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

Daniela Celis decidió recurrir a sus redes sociales para dar a conocer cómo evoluciona la salud de Thiago Medina , el padre de sus hijas. A través de un mensaje publicado este domingo, la influencer brindó tranquilidad a quienes siguen de cerca la situación y compartió parte de los informes médicos que detallan el estado actual del ex Gran Hermano.

“Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica”, escribió en su comunicado, acompañando sus palabras con agradecimientos a los profesionales que lo atienden.

La joven subrayó que la evolución que viene mostrando Medina no es casual, sino el resultado de un gran esfuerzo conjunto de distintas áreas médicas que intervienen en su tratamiento. “Trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”, señaló al explicar el abordaje integral que recibe su ex pareja.

Daniela.jpg Daniela Celis y Thiago Medina

En esa misma línea, agregó otro dato alentador del parte oficial: “Continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica”. Para cerrar su publicación, Daniela apeló a la fe y a la compañía espiritual de sus seguidores: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto”, expresó, dejando en claro la importancia del apoyo colectivo en este difícil momento.

Daniela1

El parte médico de este domingo 28 de septiembre

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde Thiago Medina permanece internado desde su accidente en moto. Allí confirmaron que el joven comenzó una etapa clave en su recuperación: “Se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica”.

El informe oficial detalló además que “se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica”. Aun así, aclararon que los profesionales continúan monitoreando su evolución de manera muy rigurosa, ya que “el cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.

Las palabras de Daniela Celis en la víspera

Un día antes, el sábado, Daniela había compartido en sus historias de Instagram un mensaje destinado a sus más de dos millones y medio de seguidores. En él, expresó cierto alivio por los pequeños avances de Thiago: “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”.

Daniela2

La influencer no se olvidó de resaltar la importancia de las cadenas de oración que se multiplicaron desde el momento del accidente: “Seguimos con el pedido de oración, que es muy importante para este proceso”, escribió. También aprovechó para agradecer públicamente las múltiples muestras de apoyo que recibió en estas dos semanas: "Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas".