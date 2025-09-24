La frase de una vidente sobre la salud de Thiago Medina que causó enojo en las redes

Kiara Rios volvió a dar que hablar en las redes sociales y este martes generó revuelo tras anunciar una triste noticia sobre el ex Gran Hermano.

Thiago Medina lucha por su vida y la preocupación en su entorno crece con el correr de las horas. El último parte médico alertó a los familiares del ex Gran Hermano que sigue en terapia intensiva y con un episodio de injuria pulmonar.

“No satura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”, contó Camilota, la hermana de Thiago, quien se mostró preocupada por la situación que atraviesa el joven de 22 años que el pasado 12 de septiembre chocó contra un auto mientras circulaba en moto.

A la espera de mejoras en su salud, en las últimas horas, se generó un fuerte revuelo en las redes sociales cuando la vidente Kiara Ríos, deslizó un desenlace dramático para Medina.

La astróloga señaló que vendrán complicaciones como una neumonía bilateral y una traqueotomía. Y luego aseguró que “pronto dejará de sufrir”. La frase generó enojo en las redes sociales y piden que la familia tome cartas en el asunto para frenar a Ríos.

“Antes de que termine septiembre todos van a estar conmovidos”, sumó la vidente ante la crítica recibida en redes sociales.

”Esperamos un milagro”: Daniela Celis sobre la salud de su expareja

"Cadena de oración. Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", imploró Daniela Celis, la expareja del joven.

Y sumó: "Confiamos en que la fe mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

Por otra parte, "Camilota" se mostró muy afectada por la situación y pidió a sus seguidores que oren por su hermano: "Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro".