Bomba: el famoso exfutbolista que fue convocado para estar en Gran Hermano

La cuenta regresiva para el estreno de " Gran Hermano : Generación Dorada" comenzó con una noticia que sacudió el ambiente del espectáculo y el deporte. Según revelaron en el programa "Sálvese Quien Pueda", la producción de Telefe intentó convencer a un exjugador de fútbol con un perfil mediático muy alto: se trata de Matías Defederico, exesposo de Cinthia Fernández , quien recibió una propuesta formal para ingresar a la casa más famosa del país.

El periodista Martín Salwe fue el encargado de dar los detalles sobre este ofrecimiento que, finalmente, no llegó a buen puerto tras varias idas y vueltas. Al parecer, el exdelantero de Huracán analizó seriamente la posibilidad de sumarse al reality, buscando quizás un relanzamiento de su imagen pública. Sin embargo, tras consultar con personas de su círculo íntimo, el creativo decidió dar un paso al costado y rechazar la oferta .

Sobre el proceso de negociación y la insistencia de los productores para contar con el padre de Charis, Bella y Francesca, el comunicador brindó precisiones en la pantalla de América. El cronista relató que desde el canal le manifestaron al deportista que él era el perfil ideal para esta nueva edición de figuras consagradas. Al respecto, el panelista detalló: “Lo llamaron de la producción, le dijeron ‘queremos que estés vos, sos lo que buscamos’” .

Un encierro sin privilegios: la advertencia de Del Moro a los futuros participantes

Ante los rumores de exigencias especiales por parte de algunos famosos convocados, Santiago del Moro salió al cruce para marcar la cancha de manera definitiva. El conductor histórico del ciclo aseguró que esta temporada no permitirá ningún tipo de concesión contractual que desvirtúe la esencia del aislamiento. El conductor enfatizó que participar en este formato requiere un compromiso psicológico y físico que no todos están preparados para afrontar con éxito.

En una entrevista concedida a "LAM", el presentador destacó que el programa exige una convivencia extrema con personas totalmente desconocidas durante un largo periodo de tiempo. Por ello, dejó en claro que no aceptará que los integrantes de la "Generación Dorada" pretendan tratar al reality como un trabajo de oficina con horarios fijos. Sobre la rigurosidad que demandará la producción este año, el conductor sentenció: “No es que vas a bailar o a cocinar y te volvés a tu casa”.

La mayor molestia del ex MTV radica en aquellos personajes que intentan pactar de antemano la fecha de su salida para cumplir con otros compromisos laborales o personales. Para el líder del programa, entrar con un pie afuera es una falta de respeto para los miles de postulantes que sueñan con una oportunidad. Con respecto a los rumores de contratos por tiempo limitado, el animador fue categórico: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’”.