Quién es el futbolista que conquistó a Furia, la ex Gran Hermano

Juliana Scaglione compartió una foto en las redes sociales con su nueva pareja de 32 años y futbolista argentino.

Juliana Scaglione , más conocida como Furia , rompió con el hermetismo que mantuvo de su vida amorosa y confirmó su noviazgo con un jugador de fútbol argentino.

La exparticipante de Gran Hermano 2023 sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su reciente romance con un futbolista. La imagen había sido compartida originalmente con por el jugador y ella la replicó en sus perfiles de Instagram donde se volvió viral.

En la imagen se los ve relajados, sonrientes y muy cercanos. Además, en la imagen se ve el emoji de corazón que confirmó el noviazgo de la jugadora más polémica del reality de Telefe.

Fotos enamorada

“Nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo y los dos compartimos el deporte dado que yo soy atleta y lo apoyo mucho en su profesión”, dijo Furia en una nota con PrimiciasYa.

En la misma entrevista le consultaron si será “botinera” a lo que fue tajante. “No seré botinera porque él tiene una profesión y yo otra. Yo trabajo muchísimo. Soy estrella de un reality show internacional al día de hoy y apuesto a mis logros profesionales”.

Respecto a su participación en la obra “Sex” de José María Muscari, confesó que Nicolás “fue muchas veces ya, como tres veces y me espera cuando termina la última función y ya conoce a todos mis compañeros incluso a Muscari”. “No es celoso, entiende mi trabajo”, aseguró Juliana.

Quién es el nuevo amor de Furia

El hombre en cuestión es Nicolás Rodríguez, el arquero de Excursionistas, equipo que milita en la Primera B del fútbol argentino.

Nacido en Quilmes, tiene 32 años y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol local. Realizó las divisiones inferiores en Independiente de Avellanda y River, donde compartió plantel con futbolistas como Matías Kranevitter y Manuel Lanzini.

En 2013 hizo su primera pretemporada con el plantel profesional del Millonario bajo la conducción de Ramón Ángel Díaz, junto a Giovanni Simeone y Juan Cruz Kaprof, y llegó a integrar el banco de suplentes en la Copa Sudamericana de ese año frente a San Lorenzo.