El inesperado anuncio de Brenda Asnicar y Laura Esquivel

Las actrices de Patito Feo anticiparon un trabajo conjunto y las redes sociales explotaron. Este lunes se supo qué había detrás de los virales videos.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se mostraron juntas y la expectativa por verlas una vez más en Patito Feo creció con el correr de las horas. En medio de las especulaciones, este lunes se confirmó finalmente qué harán juntas.

“Nos vamos de gira”, escribió el productor de Laura y Brenda, amigas del corazón World Tour en sus redes sociales con la confirmación de, por el momento, cinco fechas alrededor del mundo.

La gira del concierto comenzará el 24 de abril en Montevideo, Uruguay, continuará en Santiago de Chile el 3 de mayo y recorrerá: 7 de mayo (Lima, Perú), 31 de julio (Guayaquil, Ecuador) y 2 de agosto (CDMX, México).

“Pasaron los años, pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras”, escribió Laura Esquivel en su perfil de Instagram donde contó, además, que la gira llegará a España, Italia y Grecia.

Por el momento, no fue confirmada una presentación en Argentina.

