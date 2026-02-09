El tierno video de Apolo, el perro de Sofía Pachano, al conocer a Vito, su hijo

La hija de Aníbal Pachano compartió en sus redes sociales el video donde retrató el momento en el que Apolo, la mascota, conoció al niño.

El 19 de enero de 2026 será una fecha que Sofía Pachano no podrá olvidar en su vida: ese día nació Vito, su primer hijo fruto de la relación que mantiene con Santiago Ramundo. A partir de ese momento en sus redes sociales las publicaciones tienen que relación con el proceso de maternidad que le toca atravesar.

En los últimos días la hija de Aníbal Pachano compartió un tierno momento en las redes sociales con un video donde deja retratado el instante en el que su perro Apolo muestra toda su adoración al nuevo integrante de la familia desde el primer momento que lo vio.

“ Apolo conoce a Vito . Para que reconozca su olor previamente le mandamos el gorrito que le pusimos a Vito apenas nació. Hicimos toda la tarea”, escribió en el posteo donde aparece también junto a su pareja. En dicho registro fílmico la mascota de la familia expresó su felicidad con un movimiento continuo de su cola y olfateando con tranquilidad la manta en la que estaba cubierto.

Qué había dicho Sofía cuando nació el niño

"19-01-26 Vito Ramundo Pachano bienvenido… como te puedo amar así si recién te conozco ??? Es un posteo de agradecimientos porque Vito llego con el mejor equipo de profesionales y a la mejor famialia. Gracias mamá y papá miren la cara de esos abuelos LOS AMO gracias flia y amigos que bendecido es Vito de todos los brazos que lo rodean", escribió, sumado a un sinfín de agradecimientos, junto a varias fotos donde se muestra la intimidad de los primeros momentos junto a su círculo íntimo.

Acusaron a Nicole Neumann de teñirle el pelo a su hijo Cruz y reaccionó enfurecida

Nicole Neumann se cansó de las críticas en las redes sociales y no dudó en salir al cruce con un mensaje contundente debido a que apuntaron contra ella por un supuesto cambio estético en su hijo Cruz, fruto de su relación con el piloto de carrera Manuel Urcera.

En las últimas horas fue el blanco de las críticas debido a que varios usuarios en las redes sociales afirmaron que le tiñó el color de pelo a su hijo para que se vea más rubio. Sin embargo la modelo enfrentó las críticas y negó esa posibilidad: “Vamos también a desenmascarar a los que escriben y no tienen ni idea“, comenzó.

“¿Decir que le pongo algo para aclararle el pelo a mi bebé? Con Sienna me pasó lo mismo cuando era chiquita, se le hacían unos reflejos naturales divinos y me ponían, ¿qué le pones para aclararle el pelo? O a Indy, que tenía con dos años el pelo larguito, ¿le das algo para que le crezca el pelo?“, expuso en las redes sociales.

Nicole Neumann-hijo

Sin dudar y dejando en claro su postura al respecto, sumó en su publicación: “¿A quién se le ocurre que le pueda dar un bebé algo para que le crezca o se le aclare el pelo y teñírselo? No, gente, a ver, eso lo están pensando ustedes. A mí ese tipo de cosas en mi cabeza no me entrarían“.