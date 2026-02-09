Romance confirmado: quién es el novio boxeador de Juanita Tinelli

La hija de Marcelo Tinelli confirmó que está en pareja con un famoso streamer que se dedica a la vida fitness.

Juanita Tinelli , la joven modelo e hija del conductor Marcelo Tinelli , llamó la atención de todos por los comentarios y el encuentro público con una figura de internet que levantó la sospecha de romance por el constante intercambio entre ellos . El joven en cuestión es Tomás Mazza y en las últimas horas quedó confirmada la nueva relación sentimental.

Para muchos el nombre del influencer es uso corriente, ya que tiene una gran comunidad en redes sociales y en streaming. Es conocido por dedicarse a la vida fitness y el deporte. Frecuentemente, realiza transmisiones en vivo en las que cuenta su vida y su público le sigue por su honestidad, humor y disciplina a la hora de hablar del entrenamiento.

Este fin de semana, Juanita apareció en el streaming de Mazza y confirmaron su relación después de rumores de semanas. En la transmisión no solo se mostraron cariñosos, sino que hablaron de su primera cita, como también momento de su romance. "Me acuerdo que yo estaba en la primera cita con ella pensando 'listo, no le gusto, soy un enano'", contó con humor el influencer. Mientras la modelo lo interrumpió para revelar otra anécdota del día que se vieron en persona.

"Esta tierna ella hoy", le dijo el influencer ante los gestos de cariño de la hija de Tinelli. "Y si, hace cuanto no te veo", le respondió Juanita. De esta forma la pareja confirmó su romance de forma pública. La primera interacción virtual entre ellos fue cuando Juana subió una foto con un pañuelo en el pelo y él escribió: “Guao”. La hija de Marcelo no solo le dio like, sino que le respondió: “Uuauuu”, esto llamó la atención.

Luego, en otra publicación, la famosa compartió un video de una producción de moda y el influencer fitness comentó picante: “¿Por qué el video nunca termina?“. Juana no solo dejó likes a los mensajes y las respuestas de sus seguidores que se dieron cuenta de sus idas y vueltas, sino que le respondió a Mazza: “Ya te respondí, fíjate”, desatando una ola de comentarios y la alerta de un romance, que finalmente se confirmó.

Lo que faltaba: Juanita Tinelli se cruzó en redes con Yanina Latorre y esta la destrozó

Juanita Tinelli se metió en un fuerte ida y vuelta con la periodista de espectáculos Yanina Latorre luego de publicar un video donde apunta directamente contra la ex angelita con fuertes frases que resonaron. Fiel a su estilo y sin nada para perder, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) redobló la apuesta con una respuesta picante.

“No me cae mal Yanina. No es que me cae mal. Siento que no puede hablar de… o sea, es su laburo igual. Está perfecto. También yo al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto”, lanzó con dureza la hija de Marcelo Tinelli, dejando en claro que no está de acuerdo en la forma hostil en la que se refiere a ella.

Por otra parte sumó: “Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de ‘Esta chiquita está enferma’, ‘Esta chiquita está mal de la cabeza’… igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando con mis amigos, esto, lo otro… si tenés mi teléfono”.

Yanina no tardó en agarrar el celular, abrir Instagram y devolverle la crítica a través de las historias. “No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. Igual no es verdad que llamé a sus amigos”, soltó en un escrito con letras blancas y fondo negro. A su vez, en la misma historia, sumó: “Qué pena que me haga burla. Jamás hablé mal de ella cuando me pidió ayuda, la ayudé con su ex”.

Juanita sobre Yanina

Acto seguido, en una segunda publicación, Yanina profundizó con tono picante: “Igual si dijo lo del padre… ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de corazón porque quiero mucho a su familia”.