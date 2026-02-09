El posteo de Gabriela Sari, la supuesta nueva novia de Facundo Arana que alimentó los rumores

La expareja de Rulo Schijman sorprendió en sus redes sociales replicando una famosa frase en medio de los rumores que la vinculan con el actor.

En las últimas semana Gabriela Sari fue protagonista en medio de los rumores de un romance con el actor Facundo Aran a luego de terminar, en abril de 2025, una relación de 11 años con Rulo Schijman , padre de su hija Donna. En las últimas horas volvió a ser el centro del mundo del espectáculos, principalmente por los consumidores del mismo, debido a una frase que publicó en su cuenta de Instagram.

“Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras” , decía la frase que publicó en sus redes sociales. Originariamente es una frase de Frida Khalo con la que se identificó en este proceso de su vida y que intentó replicar en sus millones de seguidores.

Sin embargo, más allá del posteo que alimentó la polémica, Gabriela no ha querido hacer declaraciones públicas negando o no el romance en el que se la involucra tras su separación. Cabe recordar que Arana y Sari mantienen una relación amistosa desde la participación de ambos en Muñeca brava, la exitosa telenovela que les hizo dar un salto en su carrera.

Gabriela Sari frase

Rulo Schijman reaccionó con ironía a los rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari

El mundo de la farándula atraviesa un fuerte terremoto tras confirmarse el acercamiento entre Facundo Arana y Gabriela Sari, luego de sus respectivas separaciones. El actor, recientemente distanciado de María Susini, se mostró en público compartiendo momentos familiares con la actriz y su hija pequeña. Estas interacciones se hicieron visibles en las redes sociales, donde el periodista Fede Flowers señaló: “Hay mucho coqueteo, él sube una foto y ella le comenta con corazones”.

El mensaje de Facundo Arana junto a la hija de Gabriela Sari

Las alarmas se encendieron cuando la protagonista de la obra de teatro "El Secreto" publicó una serie de fotografías en las que se lo observa a Arana junto a Donna, la hija que ella tuvo con Rulo Schijman. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se puede ver al grupo disfrutando de un helado en un entorno relajado que evidencia un vínculo muy estrecho. Sobre la niña, el intérprete escribió en su propio perfil de Instagram: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo”.

El coqueteo digital entre los protagonistas no es una novedad absoluta, ya que existen registros de intercambios de mensajes afectuosos desde hace un par de años. Sin embargo, la frecuencia y el tono de los comentarios actuales escalaron tras el fin del matrimonio de casi dos décadas del galán. Al notar la repercusión mediática de sus posteos, la propia actriz alimentó el misterio con un mensaje directo: “¡Les dije que se venía!”.

Sari Arana

"Hubiésemos swingueado el año pasado"

La situación tomó un tinte humorístico con la irrupción de Schijman, ex de Sari, quien decidió romper el silencio mediante una publicación cargada de ironía. El periodista compartió una captura de las noticias que circulan sobre el posible romance y le sumó un comentario que generó risas entre sus seguidores. Respecto a la posibilidad de una relación cruzada en el pasado, el conductor bromeó: “¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado”.

A pesar de la humorada del ex CQC, los seguidores de Arana analizan cada movimiento en su perfil para confirmar si este vínculo es formal o simplemente una amistad. La separación del actor de Susini fue un golpe inesperado para el ambiente, lo que coloca esta nueva cercanía bajo una lupa constante. Hasta el momento, el protagonista de ficciones se limita a resaltar el talento de la hija de Sari: “La peque actuó en dos estadios llenos”.

Arana-Sari

Por su parte, la otra involucrada mantiene una postura relajada frente a la prensa, sin desmentir ni confirmar que el acercamiento sea estrictamente de índole romántica. La artista se encuentra separada del presentador desde hace aproximadamente un año, lo que la coloca en una situación de soltería similar a la de Arana. El flujo de interacciones demuestra que el diálogo entre ambos es constante y público en medio de los rumores de noviazgo.