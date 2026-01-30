La palabra de María Susini que amenaza la imagen de Facundo Arana

El actor confirmó la separación y pidió privacidad para transitar esta etapa, sin embargo, ella se mantiene al margen de los medios y la repercusión.

La palabra de María Susini que podría cambiar la imagen de Facundo Arana

La separación de Facundo Arana y María Susini generó revuelo y especulaciones en el mundo del espectáculo. Tras 20 de años de vínculo, la pareja puso punto final y el escándalo está a la vuelta de la esquina.

Mientras él sale en los medios y habla de su separación y de la buena relación que mantiene con la madre de sus tres hijos, ella mantiene el silencio y esquiva a la prensa.

Según trascendió, el silencio de Susini sería únicamente para mantener la imagen de Facundo Arana, ya que, de hablar “podría cambiar la imagen” que se tiene del actor.

Así lo afirmó Angie Balbiani en Puro Show (El Trece) quien agregó que “ella tiene pánico de hablar” y que “si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo”.

Barajando esta teoría, Matías Vázquez, conductor del ciclo, aportó otro dato que respecta a la convivencia que ya no existiría entre ellos. “Las acciones comerciales serían lo único que tienen en común”, aclaró sobre el único vinculo que los mantiene todavía unidos.

Embed - PURO SHOW - PROGRAMA 29/01/26 - TODO MAL ENTRE MARÍA SUSINI Y FACUNDO ARANA

Por qué no quieren que Arana se acerque a sus hijos

En las últimas horas trascendió que Facundo Arana no pudo estar cerca de su hija India cuando esta sufrió un fuerte accidente en equitación.

Sin embargo, Ángel de Brito aclaró que “no pesa ninguna restricción perimetral” sobre el actor y deslizó que “India está enojada” aunque no se confirmó el motivo detrás del malestar de la joven.

Lo cierto es que la relación entre Susini y Arana se quebró por completo. De hecho, las fiestas de fin de año las pasaron por separado: él con su madre y ella con sus hijos. Además, en noviembre, María viajó a Brasil con sus hijos y Facundo se quedó en Buenos Aires en completa soledad.