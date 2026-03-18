La original propuesta que combina vino, gastronomía y deporte en la Vendimia Neuquina

El evento está pensado para disfrutar en familia. También habrá presentaciones musicales con DJs invitados.

Como parte del programa de actividades organizado con motivo de la Vendimia Neuquina 2026 , los próximos viernes 27 y sábado 28 de marzo se realizará la Copa de Polo Los Hermanos – Edición Vendimia , una propuesta que combinará deporte, gastronomía y la producción vitivinícola de la provincia en un evento pensado para disfrutar en familia .

La actividad tendrá lugar en el Sarita Polo Club y reunirá partidos de polo, una feria de emprendedores neuquinos, un patio gastronómico con food trucks y el tradicional Paseo de la Vendimia, donde más de 15 bodegas de la provincia ofrecerán degustaciones de sus vinos .

La Vendimia Neuquina 2026 marca, además, un punto de inflexión en el desarrollo de esta celebración, ya que por primera vez el Estado provincial asumirá un rol activo, estratégico y articulador en su promoción y organización.

En la agenda oficial

De esta manera, la Vendimia se integra formalmente a la agenda oficial de promoción turística y económica de la provincia, con acciones de comunicación, acompañamiento institucional y articulación con el sector privado.

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El programa de actividades se desarrolla durante todo el mes con distintas propuestas en bodegas y espacios vinculados a la producción vitivinícola provincial y tendrá uno de sus momentos destacados con el cierre previsto para el 28 de marzo en el Sarita Polo Club, en coincidencia con la Copa de Polo Los Hermanos.

Durante ambas jornadas del evento el público podrá disfrutar de los partidos de polo entre las 12 y las 17, recorrer los espacios gastronómicos y de emprendedores, participar de degustaciones de vinos neuquinos y asistir a presentaciones musicales con DJs invitados.

Música

El viernes 27 de marzo la programación se desarrollará entre las 17 y las 23 horas, con la presentación de DJ Darío Arcas y DJ Pulí De Mario. En tanto, el sábado 28 las actividades comenzarán a las 12 del mediodía y se extenderán hasta las 23, con música a cargo de DJ Julián Valenzuela y las Hermanas Alemán.

El evento contará con un rincón para las infancias, cocina en vivo, actividades con caballos, ruleta de premios y diferentes espacios de entretenimiento para todas las edades.

Las entradas incluyen diferentes opciones de acceso. La Experiencia Vendimia tiene un valor de 50.000 pesos e incluye entrada para los dos días, copa de vidrio y cuatro degustaciones. También habrá entrada general por 30.000 pesos para ambas jornadas y entrada para menores de 10 a 17 años a 20.000 pesos.

La Vendimia Neuquina se consolida como una celebración que pone en valor el crecimiento de la vitivinicultura provincial, el trabajo de las bodegas locales y la diversidad de propuestas turísticas, gastronómicas y culturales que ofrece Neuquén.

Bodega de Cutral Co

En el marco de los festejos de la Vendimia Neuquina, la bodega de Cutral Co se prepara para vivir una jornada especial que combinará vino, música en vivo y propuestas gastronómicas. El evento se realizará el sábado 28 de marzo desde las 17 en las instalaciones del establecimiento y tendrá un doble motivo de celebración: la nueva cosecha y el aniversario de la bodega.

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Se trata de un emprendimiento singular dentro del mapa vitivinícola argentino. La Bodega Cutral Co depende de la municipalidad de esa ciudad y es, según explicaron desde la organización, la única bodega municipal del país. Desde allí se impulsa un proyecto que busca promover la producción local y consolidar el desarrollo del vino en la comarca.

La licenciada Marcela Pavón, responsable gerencial de la bodega, explicó a LM Neuquén que la celebración estaba prevista inicialmente para el 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario del establecimiento. Sin embargo, por cuestiones organizativas se decidió trasladar el evento al sábado siguiente para poder garantizar una mejor experiencia para el público.