Nuevas medidas preventivas en el Paso Cardenal Samoré por un caso de Hantavirus

La cepa Andes detectada puede transmitirse entre personas en contactos estrechos. El caso alertó a las autoridades chilenas y argentinas.

Las autoridades sanitarias de Chile intensificaron las medidas preventivas y las campañas de concientización en el Paso Cardenal Samoré y en distintos sectores cordilleranos de la región de Los Lagos.

La medida se da luego de confirmarse un caso de Hantavirus, cepa Andes, en un paciente internado en Bariloche.

El caso detectado corresponde a un hombre de 45 años afectado por una de las variantes consideradas de mayor riesgo, debido a que, además del contagio habitual por exposición a roedores silvestres, puede presentar transmisión entre personas en situaciones de contacto estrecho.

La situación encendió las alarmas sanitarias en ambos lados de la cordillera, especialmente por el intenso movimiento turístico y comercial que existe en la zona andina entre Argentina y Chile.

Paso Cardenal Samore El paso Cardenal Samoré.

Medidas preventivas

Desde la Seremi de Salud de Los Lagos explicaron que el hantavirus es una enfermedad endémica en toda la Patagonia y que el objetivo principal es reforzar las acciones preventivas para evitar nuevos contagios.

La titular del organismo, Evelyn Brintrup, indicó que en el Parque Nacional Puyehue ya se venían desarrollando tareas de prevención y educación sanitaria antes de conocerse públicamente el caso detectado en Bariloche.

“En el Parque Nacional Puyehue tiene que ver con una acción preventiva que ya se estaba trabajando mucho antes de que la comunidad conociera el caso”, sostuvo la funcionaria.

Además, advirtió que existe preocupación por el incremento de casos registrados en la región chilena y por la gravedad que presenta esta enfermedad.

“Tenemos actualmente un 50 por ciento de mortalidad, y eso nos llevó a profundizar los planes educativos con trabajadores del parque y sectores vinculados a actividades de montaña”, señaló.

La cepa del hantavirus de la cordillera tiene poder letal en algunos casos. La cepa del hantavirus de la cordillera tiene poder letal en algunos casos.

Por qué preocupa la cepa Andes

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida principalmente por el ratón colilargo, considerado el principal reservorio del virus en la Patagonia.

La cepa Andes genera especial preocupación porque, a diferencia de otras variantes, puede transmitirse entre personas en casos de contacto estrecho y prolongado, situación que obliga a extremar los controles epidemiológicos y el seguimiento sanitario.

Los especialistas recordaron que los primeros síntomas pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen:

fiebre

dolores musculares

cansancio

dolor abdominal

dificultad respiratoria

Ante cualquier síntoma compatible, especialmente luego de haber estado en áreas rurales, boscosas o de montaña, recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud.

parque nacional puyehue chile

Las recomendaciones para prevenir contagios

Las autoridades sanitarias reiteraron una serie de medidas preventivas para quienes circulen por zonas cordilleranas o rurales: