Hantavirus en el crucero: confirmaron la cepa Andes, la única que se transmite de persona a persona

Son tres los fallecidos y hay ocho casos positivos entre los pasajeros del buque que partió desde Ushuaia. Qué se sabe de esta cepa y por qué hay alerta sanitaria.

El crucero que permanecía bajo alerta sanitaria tras la muerte de tres pasajeros por hantavirus atracó el domingo en Tenerife , mientras se confirmaron nuevos contagios entre personas repatriadas. El buque había partido desde la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

Las autoridades activaron protocolos estrictos ante la detección de tres casos positivos : una mujer francesa cuyo cuadro se agravó y dos ciudadanos estadounidenses, uno asintomático y otro con síntomas leves, por lo que se activaron estrictos protocolos en los distintos regresos a sus países de origen .

Tras el operativo, que permitió la evacuación de alrededor de 100 pasajeros , el buque será enviado a Países Bajos, con el fin de atravesar un proceso de desinfección.

Hantavirus a bordo: confirmaron los contagios de la cepa Andes

El hantavirus del buque MV Hondius ha sido secuenciado a partir de muestras de uno de los infectados. Los resultados confirman que se trata de la cepa Andes, la más virulenta y contagiosa, pero descartan que el virus haya mutado.

muestra de hantavirus. Imagen en microscopio de una muestra de hantavirus.

La secuenciación del virus es ahora una prioridad para la comunidad científica. Este guarda en sus tripas una caja negra con información crucial: puede ayudar a identificar cómo se propagó el virus, por qué ha enfermado tanta gente (hasta la fecha hay diez posibles infectados y tres muertes de un virus que se considera muy difícil de contagiar) y cuánto tiempo pudo haber estado circulando antes de su detección.

A medida que se disponga de más datos de secuenciación, se irá vislumbrando una imagen más clara de cómo evoluciona este virus. Pero de momento este trabajo ya ofrece un primer vistazo.

La única cepa del Hantavirus que se transmite de persona a persona

La infectóloga Alejandra Gaiano explicó en diálogo con LN+, la transmisibilidad del virus y las precauciones de la cepa Andes, la única conocida que se contagia entre humanos.

“La mayoría de las personas que tuvieron infección de persona a persona por la cepa Andes tuvieron contacto estrecho. En este caso, lo que se dio es que justo se dieron los contagios en un lugar donde había muchas personas en un espacio cerrado, pero bajo ningún punto de vista tiene un potencial pandémico", destacó.

La experta aclaró que, “no tiene bajo ningún punto de vista el potencial pandémico de Covid, sin embargo las personas tienen que tener los cuidados pertinentes”.

Hantavirus en el crucero: en qué consiste la cepa Andes

Según informaron las autoridades, 29 personas bajaron en una de las escalas que hizo el crucero, es por ello que la especialista remarcó: “Yo no tengo claridad cuánto estuvieron en contacto con las personas infectadas. Nosotros sabemos que la incubación se puede dar entre 4 y 45 días posteriores al contacto con la persona.

La especialista remarcó la importancia del aislamiento de las personas que padecen del virus: “Lo que se recomienda con estas personas que han tenido contacto estrecho es el aislamiento. Si permanecen en el aislamiento y no están en contacto con otras personas, en general los brotes se pueden controlar”.

De lo contrario, sostuvo que, si los pacientes contagiados continúan con su rutina, ya que muchas veces no completan el aislamiento recomendado por la extensión del mismo, se produce la transmisibilidad.

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Con respecto a la duración del virus en objetos, la profesional explicó que aún no hay evidencia respecto a ello: “Para que veas lo poco que se conoce del virus Andes, hay pocos artículos publicados con respecto a la transmisibilidad interhumana, pero está comprobada la transmisibilidad interhumana del virus”.

En este marcó remarco que existe evidencia del contagio mediante saliva, semen, leche materna y secreciones respiratorias. “El virus puede vivir y contagiar hasta 14 días después del inicio de los síntomas. Y bien, en general contagias el día 5, en estos fluidos, en caso de relaciones sexuales, en caso de personas que amamantan, se ha encontrado transmisibilidad después y se hicieron estudios”, alertó.

El tratamiento para el hantavirus

Para el correcto tratamiento de las personas contagiadas la profesional de la salud sostuvo que la internación es lo más recomendable ante una sospecha precoz.

hospital

“Si uno piensa que una persona puede tener un hantavirus, adquirido por roedores o de transmisibilidad de persona a persona, hay que internar, porque muchas veces evolucionan a la gravedad en pocas horas y lo que sí hay que hacer es ventilación mecánica”, relató, y enseguida agregó: “Hay que hacer un soporte cardiopulmonar. Hasta que el sistema inmune clarifique el virus y, en ese caso, uno sabe que mejora muchísimo la sobrevida”.

“Por eso es tan importante, que las personas consulten y, dos, que el equipo de salud sospeche. Porque como pasa con una infección gripal, con un poco de fiebre, dolor muscular, los equipos de salud no sospechan, lo mandan a su domicilio y ya después es muy difícil revertir cuando el daño inflamatorio está muy diseminado”, concluyó.