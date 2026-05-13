La bióloga Luciana Piudo explicó en el stream de LM Neuquén en vivo la relación entre la caña colihue y el aumento de roedores, y asegura que el virus es endémico de la región.

Hantavirus bajo la lupa: una experta neuquina explica por qué no hay riesgo de pandemia pese al brote en el crucero

El hantavirus volvió a encender las alarmas sanitarias mundiales tras el brote registrado en un crucero que partió de Tierra del Fuego, con un saldo de tres fallecidos y varios casos confirmados. Desde Neuquén advierten que no se trata de un virus nuevo ni representa riesgo de pandemia: es endémico de la Patagonia y circula en la región desde hace décadas.

Luciana Piudo , doctora en biología y directora de ecosistemas terrestres del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), lleva 20 años estudiando la dinámica de roedores y hantavirus en distintos escenarios ambientales de la provincia.

"Es un virus que circula hace bastante tiempo, endémico de esta zona", aseguró la investigadora en su paso por el streaming de LM Neuquén En Vivo , quien enfatizó la importancia de conocer la biología del principal reservorio: el ratón colilargo.

hantavirus El crucero MV Hondius quedó bajo investigación internacional tras los casos de hantavirus detectados entre pasajeros extranjeros.

Pese a la repercusión internacional, los especialistas neuquinos insisten en desmitificar la amenaza y enfocarse en la prevención basada en el conocimiento científico local. El trabajo del CEAN se centra en comprender cómo el roedor Oligoryzomys longicaudatus, conocido como ratón colilargo, interactúa con el virus y qué factores ambientales favorecen su proliferación.

"Conocer la biología, la ecología del principal reservorio permite saber qué podemos esperar, en dónde tomar medidas de prevención", explicó Piudo.

Embed - HANTAVIRUS: Alarma mundial por el CRUCERO | El peligro de los RATONES | Neuquén

El vínculo de la floración con los ratones

Uno de los hallazgos más significativos del equipo neuquino es el vínculo entre las floraciones masivas de caña colihue y el aumento exponencial de roedores. Este fenómeno, que ocurre aproximadamente cada 70 años en un mismo lugar, provocó cuatro eventos en Neuquén durante las últimas dos décadas.

La caña colihue, una gramínea del bosque subantártico, libera semillas de manera masiva en miles de hectáreas simultáneamente. "En lugar de haber en el ambiente 10 ratones, pasamos a tener 1000", graficó la bióloga.

Roedor-Hantavirus-página-4-Cipo.jpg

Cuando la semilla se agota, los roedores se dispersan masivamente buscando alimento y nuevos territorios, invadiendo espacios donde habitualmente no se los veía. "Los empezamos a ver en momentos que antes no los veíamos, en lugares donde no los veíamos porque van en busca de nuevos espacios", detalló Piudo.

El riesgo de contagio se asocia principalmente con las actividades humanas en zonas de bosque cordillerano durante el verano: camping, senderismo y otras recreaciones que acercan a las personas al hábitat natural del ratón colilargo.