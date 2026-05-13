Echaron a otras dos ñoquis del Estado neuquino por múltiples faltazos

Una era del ministerio de Trabajo y la otra del Hospital Castro Rendón. Les endilgaron abandono de cargo, por inasistencias injustificadas.

La purga de ñoquis, indisciplinados e incumplidores que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa no se detiene. Este martes se concretó el despido de otras dos agentes: una de ellas se desempeñaba en el ministerio de Trabajo; en cambio la otra lo hacía en el hospital Castro Rendón, ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

Una de las cesantías que se concretaron este martes recayó sobre la ahora ex agente Mirta Marcela Andrés, quien pertenecía a la planta permanente de la subsecretaría de Trabajo (dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano) y fue expulsada de los cuadros de la administración pública.

El 16 de agosto de 2024 le iniciaron un sumario administrativo por haber transgredido -con su accionar- los deberes establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Ese sumario avanzó y los auditores dieron por confirmado que faltó de manera injustificada a su puesto de trabajo en distintos períodos: entre el primero y el 27 de marzo, del 3 al 24 de abril, del 29 al 30 de abril y del 2 de mayo al 3 de junio, todos de 2024. En virtud de ello le endilgaron abandono de cargo.

casa de gobierno

En el expediente consta que la Junta de Disciplina de la administración pública provincial se expidió con la siguiente conclusión: “La conducta adoptada por la agente infringe lo estipulado en el CCT para los trabajadores de la subsecretaría de Trabajo”. Dicho eso, los auditores recordaron que “los trabajadores están obligados a la prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y dedicación adecuada, en el lugar condiciones de tiempo y forma que determine el organismo”.

Como sucede en todos estos casos, a la mujer se le garantizó el derecho de defensa y debido proceso, así como los principios de proporcionalidad y legalidad. Pero no logró justificar los faltazos.

Una enfermera despedida

La otra sanción de cesantía le fue aplicada a la ahora ex agente Jennifer Belén Auad, quien se desempeñaba como enfermera del Hospital Castro Rendón. También le endilgaron abandono de cargo, por ausencias injustificadas; en su caso, durante los períodos comprendidos entre el 21 de febrero y el 14 de abril, entre el 1 y el 8 de julio y entre el 16 de julio y el 16 de octubre, todos de 2024.

Hospital Castro rendon (5) Claudio Espinoza

En el documento oficial se dejó constancia que “del análisis de la prueba producida en el expediente surge nota emitida por el Servicio de Salud Ocupacional del Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, que informó que la agente sumariada no presentó certificados médicos por el período investigado”. “No justificó sus inasistencias, manteniendo un cuadro de incumplimiento persistente que evidencia desinterés manifiesto por el servicio y desconocimiento de sus deberes, constituyendo su conducta un efectivo abandono de cargo”, se aseguró.

En otro de sus párrafos, el expediente señala que “atendiendo a la naturaleza esencial del servicio público de salud y a las funciones propias del cargo que desempeñaba la agente, la conducta acreditada comprometió la regularidad de la prestación del servicio y habilita la aplicación de una sanción expulsiva, conforme el marco normativo aplicable”.

Si se comprueba que estas dos ex agentes cobraron sin trabajar, la Provincia activará los mecanismos administrativos, para el recupero de esas sumas. Llegado el caso, habilitará la participación de la Fiscalía de Estado, para que accione.