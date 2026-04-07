Purga en el Estado de Neuquén: uno por uno, la lista de ñoquis y despedidos durante el 2026

En lo que va del año, el gobierno de Rolando Figueroa echó un total de 15 trabajadores estatales por reiteradas faltas o por condenas.

El Gobierno ya despidió 15 empleados estatales que incumplieron sus funciones o fueron condenados por delitos en lo que va del año.

El gobierno neuquino viene con todo en su política de tolerancia cero, que comenzó con la actual gestión, ante el incumplimiento en el deber público de sus agentes. Para el primer trimestre del 2026, el Ejecutivo provincial desvinculó a 15 ñoquis , condenados e imputados.

En los primeros días del 2026, el Gobierno desvinculó a cuatro policías por reiteradas faltas que van en contra del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía provincial. Ocurrió el 14 de enero.

Una de las cesantías que se firmaron el 16 de diciembre del 2025, pero que se hicieron efectivas en las últimas horas, recayó sobre el cabo Néstor Fabián Pérez . Según información a la que accedió LM Neuquén , las actuaciones administrativas se originaron en un memorándum del 5 de enero de 2024, emitido por la división Medicina Laboral.

Policia Neuquen Generica

Comenzaron a investigarlo por supuestas inasistencias injustificadas, en las que habría incurrido el efectivo policial, con fecha desde el 16 de mayo al 13 de agosto de 2023. Se asegura que volvió a reiterar esa inconducta entre el 15 de diciembre de 2023 y el 17 de septiembre de 2024, oportunidad en la que fue administrativamente indagado, “sin que hasta la fecha haya procedido a reincorporarse a sus funciones”.

El segundo estatal despedido era el agente nuevo cuadro Sergio Román Garrido. Para este infractor el castigo podría ser mayor, debido a que quedó supeditado a la causa judicial caratulada “Garrido, Sergio Román S/Falsedad en Certificado Médico”, en la que interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la ciudad de Neuquén. Los auditores dieron por probado que el agente registra un total de 93 días de arresto policial y “posee múltiples sanciones”.

El tercer agente echado de la administración pública también fue sancionado por consumo. En este caso fue el cabo W.B.R. tras un memorándum con fecha 20 de mayo de 2024, emitido por la División Motorizada de la Jefatura de Policía.

Finalmente, el cuarto despido recayó en un oficial principal del Cuerpo Penitenciario (Escalafón Custodia) cuya identidad es David Jesús Carriqueo, quien registra un total de 76 días de arresto policial y “múltiples sanciones”.

Casa de Gobierno 04.jpg La purga de "indisciplinado" no para en el estado neuquino Claudio Espinoza

Una agente de Educación pegó el faltazo y la echaron

Una agente del Ministerio de Educación que no cumplió con su básica obligación de presentarse a trabajar fue alcanzada también por la purga. La mujer era planta permanente y, al parecer, incurrió en varias inasistencias injustificadas. No obstante, el sumario se lo iniciaron por sus faltazos en el período que se extendió entre el 2 y el 8 de enero de 2024.

Su despido se tramitó el 9 de febrero.

Ñoqui VIP

A mediados de febrero, el despido le llegó a un ñoqui VIP. Se trata de Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, quien hasta entonces era trabajador de planta permanente del ministerio de Energía.

Según se conoció meses atrás, Salvatori tenía previsto jubilarse a través del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cuando lo alcanzó la purga que puso en marcha la actual gestión de gobierno para erradicar las inconductas y cuidar los recursos de la provincia.

En el decreto de cesantía, se indica que el 12 de junio de 2025 se ordenó instruir sumario administrativo para establecer si, efectivamente, había faltado “de manera injustificada continua y discontinua” y si, en otras ocasiones, había fichado su asistencia y se había retirado del lugar de trabajo, sin realizar tareas, ni cumplir horario.

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Del análisis de los elementos probatorios se llegó a la conclusión de que cometió todas esas faltas, entre el 1° de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025, período en el cual incurrió en abandono de cargo y le causó un perjuicio patrimonial a la provincia. No obstante, para evitar que siguiera cobrando sin trabajar el gobierno lo suspendió sin goce de haberes.

Durante la investigación, además, se anexaron al expediente cinco registros fílmicos de los días 26, 27 y 28 de mayo y 2 y 4 de junio de 2025, “que muestran al agente Salvatori registrando su ingreso a primera hora, retirándose del edificio de inmediato”. También se incorporó un informe, según el cual no se registraron asistencias válidas ni tareas que haya realizado Salvatori, en el período que fue del 10 de junio de 2020 al 11 de septiembre de 2025.

Operador del SIEN ladrón

A finales de febrero, la sanción de cesantía recayó sobre el ahora ex agente Rodrigo Gastón Almendra, quien se desempeñaba como radio operador del SIEN, servicio de ambulancias que depende de la Secretaría de Emergencias.

El sujeto cuestionado comenzó a quedar expuesto el 27 de enero de 2024, cuando el jefe del Centro Coordinador de Urgencias del SIEN, presentó un informe en el que detallaba que había sido notificado de un hecho delictivo, ocurrido en una vivienda de la ciudad de Neuquén.

Se informó que una vecina había denunciado que este individuo le había robado dinero, luego de haberse presentado en su casa como agente de la Central de Emergencias 107. La mujer había llamado porque sentía dolor en sus piernas. Posteriormente, Almendra la llamó y le ofreció un servicio particular como enfermero por el costo de $10.000 para aplicarle un analgésico intramuscular.

-VALIDA- SIEN AMBULANCIA GENERICA

Pidiéndole el teléfono a la señora, el hombre se efectuó una transferencia de $37.000 y se retiró. La mujer, notando este faltante, se comunicó con la central de Emergencias para denunciarlo. Luego, al intervenir la Policía, se le exhibió una foto y ella lo identificó de inmediato. Tiempo después y sumario de por medio, el hombre fue desvinculado.

Laboratorista faltó por varios meses

Otro despido que se concretó esa misma semana, fue el de la ahora ex agente Valeria Mariana Rolle quien se desempeñaba como técnica laboratorista del Hospital de Villa La Angostura “Dr. Oscar Arraiz”. Le endilgaron abandono de cargo durante el período que se extendió desde el primero de enero al 15 de septiembre de 2023

Según la directora del hospital, la agente había usufructuado licencia de largo tratamiento, y que, luego de finalizada la misma, había faltado sin justificativo desde el 24 de marzo de 2015 en adelante, sin volver a presentar otro certificado. Se dice que pese a que no se presentaba a trabajar en el Estado estaba activa como profesional.

En marzo, echaron a un médico acusado de abuso y acoso

Un médico médico que se desempeñaba como clínico en el Centro de Salud de Villa Traful, dependiente del Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura fue desvinculado por estar acusado de acoso verbal, abuso sexual y violencia de género hacia tres compañeras de trabajo.

destacamento policia villa traful Gentileza

El sumario al doctor Marcelo Ignacio Fernández se inició en marzo del 2024 y dos años después se lo desvinculó. Las pruebas y testimonios en su contra fueron contundentes, al punto de que la instructora del sumario administrativo no tardó en considerar “comprobada” la responsabilidad administrativa de este galeno en cada uno de los episodios que fueron investigados.

En medio del escándalo, las tres víctimas iniciaron actuaciones judiciales en el Juzgado de Villa La Angostura y en cada uno de los casos se ordenaron medidas preventivas, tales como prohibición de acercamiento y de comunicación; al tiempo que le dieron instrucciones a la empleadora para que tome acciones tendientes a protegerlas.

Ñoqui del EPEN faltó hasta a su indagatoria

Por otra parte, el Gobierno decidió despedir a un empleado del EPEN, por reiterados faltazos.

Esta vez el castigo de cesantía recayó sobre Guillermo Elgueta, quien pertenecía al sector comercial administrativo del Servicio Eléctrico de Centenario, “en razón de las inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo los días laborales comprendidos entre el 3 de septiembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, inclusive”.

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El 17 de enero de 2025, se instruyó sumario administrativo en razón de haber inasistido de manera injustificada a su puesto de trabajo. Se le otorgaron todas las garantías de derecho a la defensa, pero cuando fue citado a prestar declaración indagatoria no se presentó.

Portero condenado por abuso

el Ejecutivo provincial convalidó la resolución que el Consejo Provincial de Educación (CPE) había emitido el 29 de diciembre último y dio de baja al agente Hugo Miguel Inostroza, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Instituto de Formación Docente Nº 6, en el nivel primario.

En el expediente consta que fue condenado a la pena de ocho años de prisión (más accesorias legales y costas), y que el delito que la Justicia dio por acreditado fue el de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”. Se indicó, además, que -en virtud de la gravedad del hecho- ya estaba preso (con prisión preventiva) cuando llegó la condena. Eso le hizo perder el derecho a la estabilidad laboral.

Casa de gobierno.jpg Hay retiro de estatales a partir de las 12.30 de este jueves 18 de diciembre.

Otro policía despedido por faltazo en marzo

El ex cabo de la Policía, Gustavo Gabriel Querci, fue despedido por acumulación de faltas. Según se indicó al respecto, purgó 90 días de arresto policial en el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2024 y el 6 de abril de 2025.

Eso representa un incumplimiento del reglamento del Régimen Disciplinario Policial, por lo que el 21 de abril de 2025 la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía.

El reglamento indica que la “acumulación de sanciones con más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el lapso de un año, será considerada causal de cesantía”

A finales de marzo, expulsaron a un chofer agresivo

El gobierno de la provincia le aplicó la expulsión por cesantía al ahora ex agente de la administración pública Alfredo David Tarifeño, quien dependía de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (del ministerio de Seguridad) y, según dieron por acreditado los auditores, incumplió con sus deberes.

El 3 de marzo de 2024 protagonizó un bochornoso episodio por el que le aplicaron una suspensión preventiva de 30 días y le iniciaron un sumario administrativo a cuyo término quedó literalmente afuera.

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los auditores dieron por acreditado que su conducta violenta hacia terceros resultó inadmisible. Según se estableció a partir de la denuncia de un particular, el agente ocasionó daños en un Fiat Duna, mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que motivó su demora policial y posterior traslado a un centro asistencial.

El hombre protagonizó un altercado violento con particulares, en el cual arrojó piedras y ocasionó daños materiales.

Otro policía fue desvinculado por 100 días de arresto policial

También le aplicaron el castigo de cesantía al ya exsargento primero Carlos María Cáceres, a quien le comprobaron faltas al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial por haber purgado un total de 102 días de arresto policial, en el período comprendido entre el 20 de mayo de 2024 y el 2 de abril de 2025.

Arrancando abril, despidieron a una ñoqui histórica

Una trabajadora del Ministerio de Salud de Neuquén fue despedida de su cargo luego de confirmarse que sumó unos 28 días de ausencias injustificadas. Los faltazos fueron durante el gobierno de Omar Gutiérrez, a lo largo de los años 2022 y 2023. Al poco tiempo de la gestión de Rolando Figueroa, le iniciaron un sumario administrativo y descubrieron que se trataba de una "ñoqui histórica".

Ministerio de salud

El 16 de febrero de 2024, a dos meses del comienzo de la nueva gestión, la subsecretaría de Salud le inició sumario administrativo a Jessica Yanet Colipan, quien se desempeñaba como auxiliar de depósito en el ministerio de salud.

Según se comprobó, la auxiliar el 20 de abril; 5 de mayo; 1, 4 y 12 de agosto; 21 de septiembre; 28 y 31 de octubre; 14 de noviembre; y 7, 12, 19 y 21 de diciembre de 2022. Como así también el 11 y 25 de enero; del 2 al 9 y el 13, 15, 17, 22 y 23 de febrero de 2023.

Antes de despedirla, la citaron a prestar declaración, pero también faltó a las dos audiencias que se habían fijado para tal fin.