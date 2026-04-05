La tajante definición del ministro de Trabajo sobre la migración a Neuquén: "No sobran puestos de empleo"

Lucas Castelli advirtió sobre el aumento de personas que buscan radicarse en la provincia y aseguró que las políticas priorizarán a los trabajadores locales.

Lucas Castelli afirmó que las políticas de acceso al empleo priorizarán a los neuquinos.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli , se refirió al creciente interés de personas de distintos puntos del país por radicarse en la provincia en busca de oportunidades laborales y remarcó la necesidad de priorizar a los trabajadores locales.

A través de un video difundido en redes sociales, el funcionario aseguró que en las últimas semanas recibió numerosos mensajes de personas interesadas en instalarse en territorio neuquino. “Hace algunas semanas vengo recibiendo muchísimos mensajes en los cuales me escriben desde distintos puntos del país diciéndome: ‘Estoy yendo para allá, ¿dónde dejo mi currículum?’”, expresó.

En ese contexto, Castelli advirtió que, si bien los indicadores a nivel provincial son positivos , el mercado laboral no tiene capacidad ilimitada. “En Neuquén no sobran puestos de trabajo”, afirmó, aunque destacó que la provincia lidera desde hace más de dos años los índices de empleo registrado a nivel nacional.

“Realmente nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en todo el país. Eso habla de que el modelo neuquino realmente funciona, algo que nos pone sumamente orgullosos”, sostuvo.

lucas castelli

Las políticas publicas para fortalecer la inserción laboral en Neuquén

El ministro explicó que desde el Gobierno provincial se vienen implementando políticas públicas orientadas a fortalecer la inserción laboral de los habitantes locales. En ese sentido, remarcó que el objetivo es que quienes ya residen en la provincia tengan prioridad al momento de acceder a un empleo.

“Venimos diseñando distintas políticas públicas para darle la prioridad a aquellos neuquinos y aquellas neuquinas que están esperando una oportunidad en distintas fuentes laborales”, indicó.

Castelli detalló que estas iniciativas abarcan distintos sectores de la economía provincial, como la industria hidrocarburífera, el turismo y el comercio, entre otros rubros que forman parte de la matriz productiva.

Al mismo tiempo, reconoció que el crecimiento de Neuquén está históricamente ligado a la llegada de población de otras regiones del país. “Somos conscientes de que Neuquén crece a partir de las migraciones internas. No es la primera vez: ya la hemos visto en los 80, en los 90”, señaló.

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Castelli recordó la migración de su propia familia a la provincia

En un tono más personal, el funcionario recordó la historia de su propia familia como ejemplo de ese proceso migratorio. “Mis padres vinieron en los 80 a echar raíces a esta hermosa provincia pujante, a desarrollarse profesionalmente y a tener familia”, contó.

Sin embargo, insistió en que el desafío actual pasa por ordenar ese crecimiento y garantizar oportunidades equitativas. “Eso queremos hacerlo, pero lo tenemos que hacer ordenado. Y, por sobre todas las cosas, garantizándole a aquellos neuquinos y aquellas neuquinas que hace tiempo están esperando una oportunidad, realmente la tengan”, concluyó.

El planteo del ministro se da en un contexto de fuerte expansión económica impulsada, principalmente, por el desarrollo de Vaca Muerta y otras actividades productivas, que continúan atrayendo mano de obra desde distintos puntos del país.