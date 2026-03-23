La decisión que tomó el ministro Lucas Castelli tras revelar que enfrenta una dura enfermedad

El ministro de Trabajo de Neuquén reveló en las redes sociales que atraviesa un tratamiento fuerte. Cortó con los rumores y adelantó cuál será su decisión.

Fue un mensaje inesperado, íntimo y cargado de emotividad. El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli , reapareció el domingo alrededor de las 15 en redes sociales para contar que atraviesa una dura enfermedad que requiere un tratamiento “muy fuerte”, el cual ya comenzó hace aproximadamente dos semanas.

La revelación puso en primer plano su situación personal de la enfermedad , sobre la cual se empezaba a hablar en los pasillos de la vida política y el mismo funcionario provincial decidió cortar cualquier tipo de rumor y mala información.

Pero en ese sentido, también tomó una decisión, ante las espoeculaciones que suceden siempre cada vez que se producen este tipo de situaciones donde hay alejamientos de funcionario por enfermedad: no se tomará licencia formal, sino que va a continuar en funciones dentro del gabinete provincial, aunque con cuidados y menor exposición pública.

También en el invierno pasado, junto a otras áreas como el SIEN se abocó a montar el refugio para personas qwue situaciones de calle, donde algunos también consiguieron empleo.

Lucas Castelli El ministro Lucas Castelli grabó un video contando acerca de una enfermedad que padece.

El funcionario explicó que los primeros síntomas aparecieron hace dos meses, cuando comenzó a sentir “algunas sensaciones en el cuerpo” y “molestias” que lo llevaron a realizarse estudios médicos poco habituales.

Lucas Castelli, seguir pese a todo

“Hace unas semanas atrás, prácticamente dos meses, comencé con algunas sensaciones en el cuerpo, con algunas molestias, las cuales me llevaron a tener que hacerme estudios, algunos chequeos de salud, chequeos y estudios que no son habituales y que arrojaron que tengo una enfermedad que debo ocuparme", relató el funcionario provincial.

Y agregó: "Una enfermedad que debo afrontar, una enfermedad que lleva un tratamiento muy fuerte y ese tratamiento ya comenzó hace 15 días”.

WEB CASTELLI FIGUEROA DSC00195 (1).jpg Rolando Figueroa con Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Lejos de plantear un retiro o una licencia prolongada, Castelli fue muy claro: seguirá cumpliendo con sus responsabilidades.

“Lo estamos llevando muy bien, con mucha entereza, ocupándonos, pero por sobre todas las cosas entendiendo que una enfermedad no detiene el reloj, sino que uno debe seguir con sus funciones como padre, sus funciones profesionales y salteando estas piedras que se nos ponen en el camino”, expresó.

En ese marco, anticipó que podría ausentarse de algunas actividades públicas, principalmente por razones de cuidado, pero sin dejar su rol dentro del Gobierno.

“Por supuesto, con los cuidados correspondientes. En algunos casos no podré estar presente porque debo cuidarme, pero con mucha entereza”, agregó.

El perfil de un funcionario firme

Más allá de la coyuntura personal, la figura de Castelli dentro del gobierno de Rolando Figueroa está asociada a un perfil de gestión marcado por decisiones firmes y una impronta ejecutiva.

En el área de Trabajo y Desarrollo Laboral, su paso se caracterizó por intervenciones directas en conflictos laborales, búsqueda de orden en sectores sensibles y una presencia activa en momentos de tensión entre empresas y trabajadores, y gremios, especialmente en el contexto de la economía neuquina atravesada por Vaca Muerta. También es el impulsor de Emplea Neuquén, el programa de transformó los planes sociales ociosos, en oportunidades de trabajo.

“Vamos que todos juntos salimos de esta. Un fuerte abrazo y un cariño grande a todos aquellos que me han escrito” - Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Neuquén. “Vamos que todos juntos salimos de esta. Un fuerte abrazo y un cariño grande a todos aquellos que me han escrito” - Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Neuquén.

Quienes lo conocen destacan una personalidad pragmática, de bajo perfil mediático pero con determinación en la toma de decisiones, rasgo que ahora también aparece reflejado en la manera en que enfrenta su enfermedad: sin dramatizar, pero sin esquivarla.

UOCRA Lucas Castelli firmó un acuerdo a finales de 2024 con todos los sectores internos. de la UOCRA para garantizar la previsibilidad en Vaca Muerta.

En su video, el ministro también dejó un mensaje dirigido a la sociedad, haciendo foco en la prevención y la detección temprana.

Sobre la enfermedad: "Vengo a pedirles que vayan al médico"

“También aprovecho el vídeo para pedirles a los que están viendo que vayan al médico, háganse los chequeos correspondientes, háganse los estudios. Que si lo agarramos a tiempo, por ahí nos da otra oportunidad como esta”, señaló.

El cierre tuvo un tono cercano y agradecido: “Vamos que todos juntos salimos de esta. Un fuerte abrazo y un cariño grande a todos aquellos que me han escrito”.

Tras la publicación, Castelli recibió numerosos mensajes de apoyo de familiares, amigos y dirigentes políticos. Según pudo saber LM Neuquén, por el momento no brindará nuevas declaraciones públicas sobre su estado de salud, mientras continúa con el tratamiento y mantiene su actividad dentro del gabinete.

En ese equilibrio entre lo personal y lo institucional, su decisión fue la de enfrentar la enfermedad sin abandonar la gestión.