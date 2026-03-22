El ministro Lucas Castelli reveló que enfrenta una dura enfermedad y compartió un emotivo mensaje en un video

El funcionario contó que comenzó hace dos meses con síntomas, ya está en tratamiento y pidió controles médicos. “Si lo agarramos a tiempo, hay otra oportunidad”.

En un mensaje inesperado y cargado de emotividad, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, reapareció públicamente este domingo a través de un video en redes sociales para contar que atraviesa una enfermedad que requiere un tratamiento “muy fuerte”, el cual ya comenzó hace aproximadamente dos semanas.

El funcionario provincial, que en los últimos tiempos había reducido su exposición pública, explicó que los primeros indicios surgieron hace cerca de dos meses, cuando comenzó a experimentar “algunas sensaciones en el cuerpo” y “molestias” que lo llevaron a realizarse estudios médicos fuera de lo habitual .

“Hace unas semanas atrás, prácticamente dos meses, comencé con algunas sensaciones en el cuerpo, con algunas molestias, las cuales me llevaron a tener que hacerme estudios, algunos chequeos de salud, chequeos y estudios que no son habituales y que arrojaron que tengo una enfermedad que debo ocuparme, una enfermedad que debo afrontar, una enfermedad que lleva un tratamiento muy fuerte y ese tratamiento ya comenzó hace 15 días”, relató.

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Castelli transmitió un mensaje de fortaleza personal y aseguró que enfrenta este proceso “con mucha entereza”, sin dejar de lado sus responsabilidades tanto en lo familiar como en lo profesional. Además, luego del posteo en su cuenta de Instagam, recibió muchísimos mensajes de aliento de sus amistades, familiares, y compañeros de trabajo en todos sus distintos recorridos en la función pública.

Lucas Castelli: "Lo estamos llevando con mucha entereza"

“Lo estamos llevando muy bien, con mucha entereza, ocupándonos, pero por sobre todas las cosas entendiendo que una enfermedad no detiene el reloj, sino que uno debe seguir con sus funciones como padre, sus funciones profesionales y salteando estas piedras que se nos ponen en el camino”, expresó.

En ese sentido, aclaró que, por razones de cuidado, podría ausentarse en algunas actividades públicas, aunque remarcó que continuará con sus funciones dentro del Gobierno provincial.

“Por supuesto, con los cuidados correspondientes. En algunos casos no podré estar presente porque debo cuidarme, pero con mucha entereza”, agregó el funcionario provincial, que desde hace unas semanas bajó la frecuencia de apariciones públicas. Una de las últimas fue en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura de Neuquén, en el discurso que brindó el gobernador Rolando Figueroa.

SFP Lucas Castelli Ministro de Trabajo (7).JPG Lucas Castelli, ministro de TRabajo y Desarollo Laboral de la provncia de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Más allá de su situación personal, el ministro aprovechó el mensaje para dejar una recomendación directa a la población, poniendo el foco en la importancia de la detección temprana.

“También aprovecho el vídeo para pedirles a los que están viendo que vayan al médico, háganse los chequeos correspondientes, háganse los estudios. Que si lo agarramos a tiempo, por ahí nos da otra oportunidad como esta”, señaló.

El cierre del mensaje tuvo un tono cercano y agradecido hacia quienes ya le habían hecho llegar muestras de apoyo. “Vamos que todos juntos salimos de esta. Un fuerte abrazo y un cariño grande a todos aquellos que me han escrito”.

Según pudo saber LM Neuquén, el funcionario no brindará por el momento declaraciones públicas adicionales sobre su estado de salud, mientras continúa con el tratamiento y mantiene su actividad dentro del gabinete neuquino.