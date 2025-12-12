Con asistencia de la Provincia, 70 personas dejaron de estar en situación de calle en Neuquén

La migración interna empuja la demanda de servicios públicos y plantea nuevos desafíos de asistencia social en Neuquén. Los programas de reinserción laboral buscan que las personas más vulnerables dejen las calles y encuentren un hogar.

La provincia de Neuquén volvió a liderar el ránking en la creación de empleo formal. Pese a que el número de trabajadores en blanco tuvo un crecimiento del 3% interanual, frente a otras provincias con una variación negativa del 7% u 8%, la actividad económica pujante también introduce nuevos desafíos para el gobierno provincial: cada vez más familias llegan a tierras neuquinas en busca de oportunidades y, en muchos casos, no las encuentran y terminan en situación de calle, por lo que requieren asistencia estatal.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, Lucas Castelli, celebró el crecimiento en el número de personas con empleo registrado. Agregó que Neuquén es vista como el motor económico de la Argentina y que el rol del Estado provincial es garantizar los servicios básicos para una población en crecimiento, además de asistir los casos de vulnerabilidad más extrema. En ese campo, l os dispositivos de ayuda lograron sacar de la calle a un total de 70 personas que no tenían un hogar fijo.

El funcionario aseguró que las últimas mediciones demostraron que en Neuquén hay 147 mil trabajadores en el sector privado y unos 80 mil en el sector público . En la comparación interanual, se crearon más de 4100 puestos de trabajo, lo que da cuenta de un crecimiento a contramano de la realidad de otras jurisdicciones del país.

lucas castelli

Las cifras marcan un termómetro del empleo en Neuquén, aunque a ese universo se deben sumar también los monotributistas y aquellos que trabajan de manera informal y que no figuran dentro de los registros. En una entrevista con LU5, el funcionario aclaró que también se debe tener en cuenta el índice de subocupación. Estos son los trabajadores que están en busca de un segundo empleo para poder cubrir los altos costos de vida de la zona, o personas que trabajan menos de 35 horas y que por eso no están contemplados en los índices de empleo formal.

Un crecimiento acelerado

El dinamismo económico de la provincia se estampa en nuevos desafíos para las autoridades, que reciben cada vez mayor demanda de servicios públicos a partir de un crecimiento demográfico acelerado. Pese a que no hay registros oficiales, se estima que 23 familias por día se trasladan a Neuquén para buscar nuevas oportunidades laborales y de progreso familiar.

Castelli aseguró que en la provincia de Neuquén no es sorpresivo recibir una fuerte migración interna, porque ya experimentó movimientos migratorios en el 70, el 80, el 90 y el 2010. La situación actual no resulta distinta para el gobierno, que nota que la pujanza de Vaca Muerta se convirtió en un polo de atracción para trabajadores de otras provincias.

“Cuando hablamos de un puesto de trabajo, hablamos de familias felices que han conseguido una mejora de su día a día, una madre que se toma vacaciones, un joven que encontró futuro, que encontró el orden, que se interesó por estudiar, por el trabajo, el desarrollo, la esperanza”, aseveró.

petrolero operario gerente ilustrativa La firma negó la existencia de una injuria laboral y sostuvo que el trabajador había actuado de "muy mala fe".

La provincia es percibida como una tierra de oportunidades, pero este crecimiento genera demandas constantes que exceden la generación de puestos de trabajo. Castelli señaló: “Cuando viene esa familia no solamente nos demanda empleo, nos demanda salud, nos demanda educación” y agregó que este dinamismo lleva a que la provincia "siempre se encuentre detrás de la demanda social".

Para intentar mitigar los efectos de esta migración, el gobierno genera políticas públicas específicas, como la de Primer Empleo, que fue la primera política que se diseñó en diciembre de 2023 y que ya demostró resultados con la inserción laboral de nuevos trabajadores basado en ciertas premisas de residencia y antigüedad laboral. Así, el objetivo fue garantizar que los neuquinos con menos experiencia tengan acceso al mundo del trabajo.

El desafío con las personas en situación de calle

Pese a que la política de Neuquén abre las puertas a la migración, el incremento demográfico y la mayor demanda de servicios públicos también demuestra un costado doloroso. Para los sectores más vulnerables, las oportunidades de la economía neuquina quedan lejos de sus posibilidades y por eso, en muchos casos, terminan en situación de calle o en condiciones de extremas dificultades.

Castelli reflexionó sobre la necesidad de accionar de una forma interministerial para dar un abordaje integral a este fenómeno. Y agregó que "a intervención en esta área ha evolucionado significativamente". Entre sus principales hazañas se cuenta el operativo de atención frente a la ola de frío del último invierno, que ofreció no sólo una cama y una comida caliente para las personas sin hogar, sino que también buscó ofrecer herramientas de reinserción laboral.

Refugio - centro de contención para personas en situación de calle (8).JPG Claudio Espinoza

El ministro recordó que, además de la asistencia más inmediata "se logró ir un poquito más allá para formarlos, y la ayuda se volvió integral". "Les armamos currículum, los acompañamos a entrevistas y realizó un trabajo coordinado para atacar el principal obstáculo que impide la inserción laboral de muchas personas en contextos de vulnerabilidad: las adicciones.

Castelli enfatizó la necesidad de una labor conjunta: “Si no hay un trabajo de salud en conjunto con el acompañamiento para estas personas que logren empleo, que logren localizar de esa forma ingresos para poder pagar un alquiler, no vamos a tener grandes resultados”

Pese a que reconoció que hay mucho por hacer en el área de adicciones, aseguró que los programas de intermediación laboral han generado logros. Inicialmente, el gobierno calcula que 500 personas pasaron por estos dispositivos de ayuda. De ese total, aproximadamente 300 lograron conseguir empleo y se calcula que hay 70 personas que lograron abandonar la situación de calle.