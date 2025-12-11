Horóscopo del viernes 12 de diciembre: las predicciones signo por signo

Conocé qué le depara el horóscopo para este 12 de diciembre a cada signo en el amor, el trabajo y la salud.

Este viernes 12 de diciembre el horóscopo llega con una energía renovada y una fuerte influencia astral que impulsa los cierres pendientes, las conversaciones importantes y la toma de decisiones que venías postergando. A continuación, las predicciones signo por signo.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La impulsividad puede jugarte a favor si la canalizás bien. Momento ideal para encarar conversaciones directas y tomar decisiones rápidas en el trabajo. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado. Cuidá el descanso.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Un día para poner los pies sobre la tierra y organizar prioridades. Las cuestiones económicas se ordenan, pero necesitás evitar gastos impulsivos. En el amor, mayor estabilidad. Buen momento para conectar con actividades relajantes.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu creatividad se activa y te permite resolver situaciones que venían estancadas. Buena comunicación y acuerdos favorables en lo laboral. En el amor, claridad para expresar lo que sentís. Energía en alza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Día emocional pero positivo. Necesitás soltar tensiones y confiar en quienes te rodean. En el trabajo, se destraban temas que venías esperando. En pareja, mejoran los vínculos; si estás soltero, posible reencuentro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu brillo natural vuelve a ser protagonista. Excelente día para negociar, pedir un aumento o presentar un proyecto. En el amor, energía ardiente. Cuidá la alimentación y evitá excesos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La organización te salva el día. Se aclaran situaciones laborales que te preocupaban. En el amor, necesitás hablar con honestidad para evitar malentendidos. Salud estable, pero atento al estrés.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Un viernes equilibrado. Buen momento para reconciliaciones, acuerdos y charlas pendientes. En lo laboral, llega una noticia que te beneficia. Mantené rutinas saludables.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está muy fuerte hoy. Tenés luz verde para tomar decisiones sensibles, sobre todo familiares. En el trabajo, avances lentos pero seguros. En el amor, intensidad y conexión profunda.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía sagitariana domina el día. Inspiración, ideas claras y empuje personal marcan la jornada. En el amor, oportunidad para renovar vínculos. Buen momento para planificar viajes o estudios.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día para centrarte en objetivos concretos. Reconocimientos laborales posibles y estabilidad en lo económico. En el amor, te mostrás más abierto y sensible. Cuidá articulaciones y posturas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu mente vuela alto hoy. Creatividad y pensamiento innovador te permiten resolver conflictos. En el amor, sorpresas y propuestas inesperadas. Necesitás descanso mental.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad pisciana se intensifica. Intuición y empatía en su punto más alto. En lo laboral, evitá distracciones y concentrá energía. En el amor, un gesto importante cambia tu día.

Reflexión

Este viernes invita a hacer una pausa consciente y observar cómo llegamos emocionalmente al final del año. Los astros no determinan, pero sí acompañan y hoy la energía disponible impulsa a avanzar con menos miedo y más claridad.