María Corina Machado: el emotivo reencuentro con su familia en Oslo y el deseo que reservó para Venezuela

La opositora a Nicolás Maduro salió de la clandestinidad esta madrugada en la capital noruega, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz.

María Corina Machado junto a su hija, a quien no veía hace unos dos años. Foto: Jo Straube / @NobelPrize

María Corina Machado no llegó a tiempo a Oslo el miércoles para recibir el Premio Nobel de la Paz , distinción que percibió su hija en su nombre. Sin embargo, la capital de Noruega le entregó otras situaciones y reconocimientos no menos importantes debido a que, entre otras cosas, pudo concretar un emotivo reencuentro con su familia y mantener un fervoroso contacto con sus seguidores .

La líder opositora venezolana, que permanecía en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no había aparecido en público en los últimos once meses , protagonizó una conferencia de prensa este jueves por la mañana, la primera como Nobel de la Paz.

Pero antes, en una entrevista con un medio británico, confirmó que después de pasar estas horas en el país escandinavo volverá a Venezuela , pese a que corre el riesgo de ser arrestada por el régimen de Nicolás Maduro .

Machado port María Corina Machado recibió un fervoroso apoyo por parte de sus seguidores en Noruega.

Machado llegó a Noruega el miércoles por la noche, horas después de que Ana Corina Sosa, su hija, recibiera aquella distinción en el Ayuntamiento de Oslo. Con ella, precisamente, se reencontró después de dos años. La abrazó y, según dijo, lloraron juntas. También volvió a ver a su madre, Corina Parisca de Machado, que estaba en silla de ruedas.

"Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de horas, he podido ver a mis seres queridos, tocarlos, llorar y rezar juntos", contó en la misma entrevista con la BBC, en un perfecto inglés.

Más tarde, reconoció: “No pude dormir la noche anterior, por semanas estuve pensando en esa posibilidad, prensando en a quien iba a abrazar primero. Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida”.

Un saludo desde el balcón que desató la locura

La noche noruega le entregó a Machado otra dosis de satisfacción, cuando salió a uno de los balcones del Grand Hotel de Oslo para saludar a los seguidores que se encontraban sobre la calle y le devolvieron una ovación.

Luego de entonar el himno nacional de Venezuela, y mientras decenas de fanáticos cantaban “Libertad, libertad”, la excandidata a la presidencia venezolana junto a Edmundo González tomó una decisión que pocos esperaban. “Voy a bajar”, les dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1998928741381321025&partner=&hide_thread=false ¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

Machado se acercó a las vallas, las que intentó sortear en cierto momento, y no solo recibió el cariño de su público y muestras de apoyo, sino también pedidos desesperados. “María, ayúdanos a volver”, le rogaron, por caso, entre infinitos teléfonos celulares que pretendían retratar el momento. También gritaban consignas por una “Venezuela libre”.

Machado y su regreso a Venezuela: “Claro que voy a volver”

Machado se refirió también a lo que será su retorno a Venezuela luego de su estadía en suelo noruego. “Claro que voy a regresar", dijo en aquel medio británico.

"Sé exactamente los riesgos que corro. Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa", enfatizó.

MAchado nota BBC María Corina Machado, en su entrevista con la BBC.

Según medios internacionales, su salida de Venezuela para viajar a Noruega se produjo en secreto, sobre un bote con destino a Curazao. En la nota, eligió evitar referirse a ese punto.

“El gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan. Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso", remarcó.

Corina Machado: “Venezuela será libre y tendrá esperanza”

Este jueves por la mañana, tras realizar una visita guiada al Parlamento de Noruega ofrecida por su titular, Masud Gharahkhani, la Nobel de la Paz protagonizó una conferencia de prensa en Oslo junto al primer ministro local, Jonas Gahr Støre.

“Les aseguro que estoy muy esperanzada en que mi país será libre y tendrá esperanza y democracia. Los venezolanos se han visto obligados a irse, pero volverán”, presagió.

Machado conferencia María Corina Machado protagonizó una conferencia de prensa junto primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

En ese sentido, aseguró que “no se puede tener democracia sin libertad” y mencionó que “la libertad es una decisión personal”. “Se necesita fuerza y coraje para tener libertad”, reflexionó, en inglés.

“La paz es al final un acto de amor de millones de venezolanos. No hay otra generación en la historia de Venezuela que quiera más la libertad. Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa”, subrayó.

Por otro lado, señaló que Venezuela ya fue invadida "por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el "régimen" de Maduro.