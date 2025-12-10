Entregaron el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado pero no llegó a la ceremonia: el mensaje que envió

Machado llegará en una horas, pero advirtieron que se trata de "un viaje en una situación de extremo peligro", por la persecución del gobierno de Maduro.

El mensaje de María Corina Machado desde la clandestinidad por el Nobel de la Paz.

Este miércoles se realizó en Noruega la entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. Quien debía recibirlo era María Corina Machado, líder opositora de Venezuela que no logró llegar a tiempo para su distinción.

En su lugar e staba su hija Ana Corina Sosa, que fue quien recibió el Premio . La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro no llegó a tiempo a la capital de Noruega y envió un audio. El organismo advirtió que se trata de "un viaje en una situación de extremo peligro", por la persecución del gobierno de Maduro.

A través de un audio, la excandidata a la presidencia junto a Edmundo González, reveló que mucha gente " arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo . Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión".

En diálogo telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, señaló: "Cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo pudieron llegar a su ciudad y que ahora mismo están en Oslo, así como mi familia, mi equipo y tantos colegas. Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán. Y, en cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha. Muchas gracias, nos vemos muy pronto".

"Edmundo González ganó con 67% de los votos"

En el momento de la entrega del premio, Ana Corina Sosa Machado, afirmó que "Edmundo González ganó con el sesenta y siete por ciento de los votos", y no pudo continuar con su frase porque el líder venezolano fue aplaudido por todo el salón del Ayuntamiento de Oslo.

En otro pasaje de su intervención, la hija de la venezolana reveló que "la dictadura respondió aplicando el terror". "Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas", sumó.

HISTÓRICO — El momento en que Ana Corina Sosa, hija de Maria Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre.

Una imagen que quedará marcada para siempre en los libros de historia de este continente. El poder de la libertad.



— Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 10, 2025

"Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas; terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo", señaló lamentando los últimos meses que vivió su país de origen.

El fuerte mensaje del presidente del Comité Nobel a Maduro: "De un paso al costado"

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, le envió un fuerte mensaje al todavía presidente de Venezuela: "Diremos aquello que más temen los líderes autoritarios: su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y resiste. Señor Maduro: acepte el resultado de la elección y de un paso al costado".

"Señor Maduro, acepte el resultado de la elección y de un paso al costado." — dice el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
— Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) December 10, 2025

Decenas de dirigentes de todo el mundo acompañaron esta ceremonia, incluso el presidente Javier Milei. El mandatario libertario recibió en Buenos Aires, hace meses, a González Urrutia, el presidente electo al que Nicolás Maduro no lo permitió asumir en Venezuela. Viajó especialmente a Noruega para estar presente en esta ceremonia especial para las democracias del mundo.