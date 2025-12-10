Caso Sergio Ávalos: Nación aumentó la recompensa por datos de la desaparición

El joven estudiante de la Universidad Nacional del Comahue está desaparecido desde junio de 2003. El caso tiene 19 imputados.

El Ministerio de Seguridad aumentó la recompensa por información de la desaparición de Sergio Ávalos.

El Ministerio de Seguridad de La Nación hizo público mediante el Boletín Oficial el aumento de la recompensa para quienes aporten datos sobre la desaparición de Sergio Ávalos . El joven estudiante de la Universidad Nacional del Comahue fue visto por última vez en el boliche Las Palmas de la capital neuquina el 14 de junio de 2003. Tenía 18 años.

La medida subió el monto a $5.000.000. El nuevo valor se oficializó esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 1369/2025.

Con esta decisión, buscan incentivar a quienes puedan aportar datos útiles sin haber tenido participación en los hechos investigados. En 2023, el Estado nacional había fijado una recompensa de $4 millones. Además, la provincia de Neuquén ofrece otro incentivo de $3 millones.

Recompensa Sergio Ávalos

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta cartera de Estado, previo informe sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”, detalla la resolución nacional.

Caso Sergio Ávalos: el estado del juicio

A más de 22 años de la desaparición de Ávalos, la Justicia Federal procesó a casi una veintena de personas por desaparición forzada. La decisión fue adoptada por el magistrado Gustavo Villanueva, quien ya había avanzado con las indagatorias y otras medidas investigativas.

Los 19 imputados están relacionados fundamentalmente por una relación laboral con el dueño del local bailable, Pedro Nardadone y el encargado, Patricio Sesnich.

Entre las particularidades del procesamiento, se distinguen dos grupos de personas según las responsabilidades que les atribuye el juez en la desaparición de Ávalos. Como coautores del delito de desaparición forzada de personas, se encuentran Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, María Alejandra Siboldi, Irene Esther Fuentes, Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreira y Patricio Sesnich.

En tanto, hay un segundo grupo de imputados que está considerado partícipe necesario. Los procesados en este caso son Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar, Pablo Martín Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Edgardo Soto, Pedro Ángel Pacheco y Pedro Raúl Nardanone.

Además de las imputaciones, se definieron embargos millonarios de, por lo menos, $40 millones para los coautores y $37 millones para los partícipes necesarios.

Los imputados deberán cumplir una serie de restricciones bajo apercibimiento de que, en caso de violarlas, podrían ser detenidos con prisión preventiva. Entre las condiciones impuestas por el juez se encuentran la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de no ausentarse de su residencia por más de diez días, informar cualquier cambio de domicilio de forma inmediata y presentarse durante los primeros cinco días de cada mes ante la Secretaría del Juzgado —si viven en la jurisdicción— o en la comisaría más cercana —si residen fuera de ella— para acreditar su paradero.

Al ser un crimen de lesa humanidad, la condena implica una pena de prisión perpetua. Teniendo en cuenta las duras consecuencias, la familia espera que los imputados rompan el pacto de silencio: "Sergio desapareció en el boliche, los responsables son los que estaban ahí, algo tienen que saber", manifestó su hermana Mercedes Ávalos y agregó: "esperamos que alguno quiebre y no quiera pasar toda su vida en la cárcel".