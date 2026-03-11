Qué se sabe sobre el ómnibus que se incendió en Suiza y dejó seis muertos en plena calle

Las autoridades del cantón de Friburgo analizan si se trató de un accidente o si el incendio fue provocado intencionalmente, como afirmaron algunos testigos.

Seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas por el incendio de un ómnibus en Suiza.

Al menos seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego de que un ómnibus de transporte público se incendiara en una calle de la localidad de Kerzers, en Suiza .

El episodio ocurrió el martes por la tarde y era investigado por las autoridades locales, que evaluaban seriamente si las llamas fueron iniciadas de manera intencional .

El hecho se registró hacia las 18.25 (17.25 GMT) en una vía principal de aquella pequeña ciudad situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna, la capital del país.

Los equipos de emergencia llegaron hasta el sitio del incidente tras recibir el aviso de un incendio que afectaba a un vehículo de transporte regional.

El número de damnificados fue confirmado por el sargento de la policía cantonal de Friburgo, Frederic Papaux.

Entre los heridos, tres fueron trasladados a hospitales con heridas de gravedad, mientras que otras dos personas recibieron atención médica en el lugar.

Desconcierto entre los investigadores

Según reveló Papaux, la Policía “considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado".

Durante una conferencia de prensa, los investigadores evitaron confirmar hipótesis concretas sobre el origen del incendio, como un suicidio o un ataque intencional.

"No hubo otros vehículos involucrados, sólo el autobús. Y ese autobús se incendió (...) estamos tratando de determinar la razón precisa de por qué ocurrió", declaró el portavoz policial.

Papaux también manifestó que no fue posible establecer cuántas personas se encontraban a bordo en el momento del incendio.

"En este momento conocemos la identidad de los heridos. Si el llamado a los testigos nos ayuda a identificar otros, podremos avanzar en la investigación", señaló el funcionario policial.

Cómo fue el operativo de emergencia ante el incendio

Bomberos, ambulancias y un helicóptero se desplegaron rápidamente en elsitio donde se registró el trágico accidente. De acuerdo con un comunicado oficial, "los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas".

Los bomberos realizaron tareas de extinción del incendio y operaciones de rescate, luego de establecer un perímetro de seguridad.

Luego de contener las llamas, la estructura calcinada del vehículo quedó cubierta con lonas blancas instaladas a lo ancho de la carretera mientras los investigadores realizaban pericias dentro de la zona acordonada y restringida.

El crucial testimonio de los testigos

No fueron pocos los videos y fotografías captados por vecinos y transeúntes que comenzaron a circular en internet tras el incidente.

Las imágenes muestran el ómnibus completamente envuelto en llamas mientras los equipos de emergencia trabajaban para apagar el incendio, así como también columnas de humo negro elevándose hacia el cielo mientras el vehículo ardía en medio de la calle.

Un video difundido por el diario suizo Blick muestra a un hombre con el rostro ennegrecido por el humo. Cuando le preguntan qué sucedió, respondió en albanés: "¡Un hombre se prendió fuego dentro!". Luego, agregó: "­Se echó gasolina y se prendió fuego!".

Otros testigos mencionaron versiones similares, aunque la policía aclaró que esos relatos no han sido confirmados oficialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TRobinsonNewEra/status/2031498219801166204%20&partner=&hide_thread=false Six people dead and five injured in Switzerland after a man reportedly doused himself in petrol and set himself alight on board.



The horror unfolded in Kerzers, in Switzerland’s Fribourg canton, when a coach carrying passengers suddenly went up in flames. pic.twitter.com/i5xz3Osv9x — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) March 10, 2026

El episodio se produjo menos de tres meses después del trágico incendio que tuvo lugar en Suiza durante la madrugada del 1 de enero, cuando las llamas consumieron un bar en la localidad de Crans-Montana, un centro de esquí del país, donde murieron 41 personas y otras 115 resultaron heridas.

Tras el hecho, el presidente suizo, Guy Parmelin, escribió en la red social X: " Me conmociona y entristece que, una vez más, personas hayan perdido la vida en un grave incendio en Suiza. Se están investigando las circunstancias”.

“Ofrezco mis condolencias a las familias de quienes murieron en Kerzers. Y mis condolencias están con los heridos y los rescatistas ", completó Parmelin.