Menú de los astronautas en Artemis II: ¿qué comerán en su viaje a la Luna?

La dieta fue diseñada considerando nutrición, microgravedad y espacio en la nave. Todos lo detalles.

La comida de los astronautas es un factor clave durante las misiones espaciales.

La alimentación de los astronautas es un aspecto clave en las misiones espaciales de la NASA . En el espacio, la microgravedad modifica la forma de consumir los alimentos y obliga a planificar cuidadosamente cada menú.

Por eso, la selección de la comida contempla factores como los requerimientos nutricionales de la tripulación, el espacio limitado de almacenamiento en la nave y la necesidad de evitar residuos que puedan afectar los instrumentos a bordo durante misiones de varios días.

Considerando aquellas y otras variables, la NASA reveló qué comerán los integrantes de la misión Artemis II que en abril volarán a la Luna. En el menú se destacan los tacos, los licuados y el café, entre otros productos.

Así será la dieta de los astronautas que viajarán a la Luna

La revista Popular Science dice que, aunque la comida de los astronautas aún no sería la opción favorita en un día con gravedad normal, ha mejorado mucho desde los desagradables paquetes de pollo y arroz liofilizados que viajaron con el Apollo 11 Moon Landing en 1969.

Estas mejoras quedan en evidencia en el detalle de los alimentos que consumirán los astronautas de Artemis II, recién divulgado por la agencia espacial de Estados Unidos.

“En un día típico de misión (...) los astronautas tienen un horario programado para el desayuno, el almuerzo y la cena. A cada astronauta se le asignan dos bebidas de sabores al día, que pueden incluir café“, explicó la NASA.

“La preparación de las comidas es intencionadamente sencilla, utilizando alimentos listos para comer, rehidratables, termoestabilizados o irradiados que pueden prepararse de forma segura sin interferir con las operaciones de la tripulación ni con los sistemas de la nave espacial”, agregó el organismo en un comunicado.

Además de las bebidas y alimentos mencionados, en el listado encontramos ensaladas, pastas e incluso salsas picantes, mermeladas y miel, entre otras opciones.

Cabe señalar que las fases de lanzamiento y aterrizaje será diferentes, también en lo que refiere a la alimentación de los astronautas. En esas jornadas, solo podrán echar mano a opciones listas para su consumo.

Recientemente, se supo que la NASA incluyó al amaranto como proteína vegetal en el menú de los astronautas, dando cuenta del valor nutricional de este pseudocereal, rico en proteínas y poco conocido en muchas regiones. El mismo no contiene gluten, y aporta una mayor cantidad y calidad de proteína, con alto valor biológico.

¿Cuándo se lanzará la misión Artemis II?

Tras una serie de retrasos en el programa Artemis program, el lanzamiento de Artemis II está previsto para el 1 de abril.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días y no contempla un alunizaje. En su lugar, los cuatro astronautas a bordo sobrevolarán la Luna, el satélite natural de la Tierra.

El regreso de los humanos a la superficie lunar está programado para Artemis III, que marcará la vuelta a ese territorio después de más de cinco décadas. La última vez que una persona caminó sobre la Luna fue durante la misión Apollo 17, realizada en 1972.