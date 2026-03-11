Avanza la pavimentación total del barrio Círculo Policial: 74 cuadras quedarán asfaltadas

El intendente Mariano Gaido recorrió el área. Recordó otras intervenciones realizadas en el barrio, como la construcción de un polideportivo y el entubamiento del canal Pastor Pluis.

La Municipalidad de Neuquén avanza con el plan de pavimentación total del barrio Círculo Policial, ubicado en el sector del San Lorenzo, en el oeste de la ciudad. El proyecto contempla el asfaltado de 74 cuadras que permitirán completar el pavimento en todo el sector durante 2026.

El intendente Mariano Gaido recorrió el área donde se desarrollan los trabajos y destacó la magnitud del plan de obra pública que impulsa el municipio. “Somos el único municipio del país que realiza 3.400 cuadras de asfalto por año con recursos propios, sin endeudamiento y con mano de obra neuquina”, afirmó.

Durante la recorrida, el jefe comunal señaló que el barrio también fue beneficiado con otras intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura. “Este barrio tiene nuevas obras de drenaje, espacios públicos y grandes avenidas asfaltadas como Necochea. Todo forma parte de un plan de obras único en el país”, expresó.

“Las empresas y los trabajadores neuquinos les ponen el corazón a estas obras y trabajan las 24 horas para terminarlas en tiempo récord”, sostuvo Gaido . Además, recordó otras intervenciones realizadas en el barrio, como la construcción de un polideportivo, el entubamiento del canal Pastor Pluis -conocido como Naranjo en Flor- y distintas obras pluviales.

En ese marco, subrayó que el plan de obra pública se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, entre ellos Valentina Sur, Cuenca XV, Confluencia, Altos del Limay y Parque Industrial. “Los neuquinos somos invencibles: le demostramos al país lo que significa trabajar y ser eficientes”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el área de intervención está delimitada por las calles Belgrano, Rohde, Pastor Juan Pluis y Necochea. “Son 74 cuadras en total que van a quedar completamente pavimentadas”, detalló.

El funcionario indicó que, tomando como referencia la calle Rafaela, que corre de norte a sur hacia el oeste del barrio, el proyecto se divide en dos sectores: 44 cuadras hacia el oeste y 30 hacia el este.

“Las 44 cuadras del sector oeste ya están con contrato y avanzando con la ejecución de la carpeta asfáltica, con finalización prevista para mayo. Luego comenzaremos con el otro sector, desde Rafaela hacia Rohde, que está en proceso de licitación”, explicó.

“Estamos contratando esas obras, así que antes de fin de año también estarán pavimentadas. De esta manera, el barrio Círculo Policial quedará al 100% con pavimento”, agregó.

La presidenta de la comisión vecinal de San Lorenzo Sur, Carmen Soto, valoró el impacto de los trabajos para el sector. “El pavimento es algo muy importante para nuestro barrio”, expresó. Soto destacó que con estas obras “vamos a tener casi el 100% del barrio asfaltado” y adelantó que también se proyecta la construcción de una mega plaza para el disfrute de vecinos y vecinas.