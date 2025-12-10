Lo que hay que hacer sí o sí antes de que termine el 2025, según tu signo del zodíaco
¿De qué signo sos? No te pierdas este informe increíble, que da cuenta de lo que tenés que hacer antes de que se termine el 2025.
En cierta ocasión, el escritor y poeta Julio Cortázar reflexionó que "nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo". Y, es inevitable: cada fin de año nos sorprende por el veloz paso del tiempo y, en muchos casos, nos interpela a modo de balance. En este informe, según la astrología y de acuerdo al signo del que seas, te contamos que tenés que hacer antes de que se termine el 2025.
Acerca de lo que representa el advenimiento de un nuevo año, el escritor Gilbert Chesterton consignó que "el objetivo de un nuevo año no es que deberíamos tener un nuevo año. Es que deberíamos tener una nueva alma."
Según la astrología y como indican en Horóscopo Negro, esto es lo que cada signo debe hacer antes de que se que acabe el 2025:
- Aries: ante todo, debe reconcentrarse en sí mismo y apagar las voces ajenas, que en muchos casos lo apartaron de su brújula interna. Por ello, la clave será que decida claramente que es lo que quiere sin escuchar a nadie. Es importante no afrontar el 2026 como esclavo de opiniones ajenas.
- Tauro: para que el desgaste emocional que lo persigue hace tiempo llegue a su fin, antes de que se termine el 2025 deberá poner un punto final que viene postergando. Es fundamental no comenzar el 2026 con ese asunto pendiente. Por ello, debe cortar, cerrar y ordenar.
- Géminis: antes del 31 de diciembre de 2025, deberá pronunciar un no definitivo a una influencia que lo llevó por caminos que no eran los suyos. En esa línea, debe desprenderse de sostener una relación por costumbre y no por un deseo real.
- Cáncer: si bien puede encontrarse en un aprieto de difícil solución, lo aconsejable es que les cierre la puerta emocional a aquellas personas que no le devuelven nada. En una palabra: soltar a las personas que no quieren sanar y que lo usaron como refugio emocional.
- Leo: antes de que se termine el 2025, los leoninos deberán considerar aquellas decisiones impulsivas que tuvieron a lo largo del año y reordenar su vida con madurez. Es una oportunidad para volver a su propio eje.
- Virgo: de cara a 2026, deberá aprender a usar la palabra más difícil de su diccionario personal: no. Por ello, será clave decir no a responsabilidades que no son suyas, a situaciones que lo desgastan y a personas que solo se acuerdan de él cuando necesitan algo.
- Libra: para afrontar un 2026 distinto, deberá tomar aquella decisión que postergó durante tanto tiempo. Ya no puede dejar pasar oportunidades, vínculos y caminos que podría haber elegido si hubiera confiado más en sí mismo.
- Escorpio: aunque le cueste, y también le duela, deberá comprender que es preciso soltar una batalla que ya no necesita pelear. Porque no todo merece su energía y no toda persona merece su lealtad. Además, claro, no todo conflicto se resuelve insistiendo en vano.
- Sagitario: deberá alejarse de determinadas compañías que le restaron libertad, autenticidad y alegría. Por ello, antes de que termine el año, deberá alejarse de quienes lo arrastraron a decisiones impulsivas, de aquellos que lo usaron como vía de escape, de quienes se beneficiaron de su energía sin darle nada a cambio.
- Capricornio: será clave recuperar su autoridad interna y dejar atrás la influencia de las opiniones externas, que en ocasiones lo hicieron tomar decisiones desde la presión o la culpa. No debe vivir según guiones escritos por otros.
- Acuario: ante todo, deberá definir y actuar. Y de una vez por todas dejar de pensar que el universo ordena las cosas por él. Antes de que se termine el 2025, deberá entablar una conversación importante, un cierre pendiente o una iniciativa que evitó largamente.
- Piscis: debe recuperar su intuición por sobre cualquier palabra halagadora o bonita. Y así dejar atrás situaciones confusas, relaciones que no le hicieron bien o ciertas dinámicas que propendían a drenar su energía emocional.
