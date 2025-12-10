Por qué los perros cavan en el jardín: entendiendo su conducta

Detrás de los pozos en el jardín pueden esconderse diferentes señales, entenderlas es clave para el bienestar del animal.

Cavar es una conducta que puede responder a necesidades físicas emocionales o de adaptación en el hogar del perro.

Cuando un perro convierte el jardín en un campo lleno de agujeros , la escena suele generar enojo o desconcierto en sus dueños. Sin embargo, esta conducta no es aleatoria ni necesariamente un problema: cavar responde a impulsos naturales, a necesidades físicas y también a factores emocionales ligados al entorno, la rutina diaria y el nivel de estimulación que recibe el animal.

Hacer pozos puede reflejar necesidades emocionales , físicas o de adaptación . Comprender las causas y motivaciones de este hábito permite abordar el comportamiento de manera adecuada, evitar castigos injustos y promover el bienestar del animal .

Diversos motivos pueden llevar a un perro a cavar en el patio. La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Australia ( RSPCA Australia ) identifica que el aburrimiento , la frustración , la soledad , la ansiedad o un exceso de energía son factores frecuentes.

Si un animal permanece solo durante largos periodos en un ambiente poco estimulante, es más probable que busque distraerse haciendo pozos. La organización enfatiza que negar este comportamiento o castigarlo sin investigar sus causas puede afectar el bienestar del animal y agravar otras conductas.

Desde el American Kennel Club atribuyen esta conducta a motivos que van desde el instinto hereditario hasta la búsqueda de presas, el deseo de encontrar refugio en días calurosos o la necesidad de esconder objetos valiosos, como huesos o juguetes.

La búsqueda de entretenimiento también resulta clave, sobre todo en cachorros, perros adolescentes o aquellos que poseen una alta necesidad de actividad, según Humane World for Animals. En este contexto, “cavar puede ser igual de estimulante que jugar con otros objetos, especialmente si el perro está solo o carece de juguetes y compañía por largos periodos”. Además, el animal podría excavar para protegerse del calor al recostarse sobre tierra fresca, particularmente bajo la sombra o cerca de fuentes de agua.

Otro motivo frecuente es la tentativa de escape. Algunos perros cavan junto a cercos o muros para intentar salir del terreno, ya sea por curiosidad, ansiedad o búsqueda de pareja. Según Humane World for Animals, también puede ser una forma de llamar la atención, si el perro aprendió que así logra interacción con su familia.

Limitar el acceso a fertilizantes, composteras o áreas tratadas con sustancias olorosas puede reducir el comportamiento, ya que ciertos aromas intensifican el deseo de excavar. Ante casos persistentes, la RSPCA Australia sugiere ofrecer un espacio específico donde el animal pueda cavar sin restricciones, enterrando juguetes o premios para reforzar ese uso positivo.

¿Es común que mi perro haga pozos en el jardín?

De acuerdo con los reportes de American Kennel Club, cavar es un comportamiento sumamente habitual en los perros de todo el mundo, aunque la intensidad varía según componentes genéticos, la edad y el entorno. Muchas razas fueron seleccionadas históricamente para tareas relacionadas con la excavación, como la caza de roedores bajo tierra. Los terriers, por ejemplo, sobresalen por este impulso, según el American Kennel Club.

RSPCA Australia resalta que cualquier perro puede excavar, incluso aunque vea satisfechas sus necesidades básicas. Sin embargo, los factores del entorno influyen en la frecuencia y motivación de la conducta. Los caninos con espacios de recreación limitados, poca compañía o estimulación tenderán a hacerlo más a menudo, mientras que los que cuentan con un ambiente variado, accesible y seguro, pueden limitar la conducta al juego ocasional o la búsqueda de refugio.