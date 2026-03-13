A bordo de una Toyota Hilux, una borracha chocó contra una camioneta estacionada y un árbol

El accidente de tránsito ocurrió en calles Cuyo del barrio Valentina Sur. El test de alcoholemia dio positivo para la conductora y debió dejar la camioneta.

A las puertas del fin de semana un grave accidente de tránsito protagonizado por personas alcoholizadas sacudió la noche neuquina. El siniestro vial tuvo lugar en el barrio Valentina Sur , en la calle Cuyo entre Puerto Deseado y Ortega Dolores donde la mujer borracha debió abandonar su camioneta.

De acuerdo a testigos, la mujer circulaba a alta velocidad a bordo de una Toyota Hilux blanca por la calle Cuyo hasta que embistió a una Renault Oroch gris oscuro estacionada a mitad de cuadra. Luego, a pesar del primer impacto continuó su marcha y chocó contra un árbol de la vereda y el frente de la casa . En cuanto a los daños materiales, la Oroch resultó con una abolladura y rayones.

El hecho aconteció alrededor de las tres de la madrugada y requirió la intervención de personal policial que acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Dentro del protocolo, realizaron el test de alcoholemia con resultado positivo .

Un camionero fue imputado por el choque en Ruta 7

A siete meses de la muerte de dos trabajadores estatales ocurrida tras un violento choque en la Ruta 7, en cercanías de San Patricio del Chañar imputaron al camionero. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el conductor perdió el control del pesado vehículo, invadió el carril contrario y provocó el impacto fatal, mientras manejaba sin la licencia correspondiente para ese tipo de transporte.

Los cargos fueron formulados este miércoles por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. Allí expuso que el conductor del camión, identificado como E. E. B., no contaba con la licencia habilitante tipo E-1, que es la requerida para conducir camiones con semirremolque.

Según la teoría del caso presentada por el MPF, el siniestro ocurrió el 1 de agosto de 2025, alrededor de las 8.30, en la intersección de la Ruta 7 y la Picada 16, uno de los accesos a la localidad de San Patricio del Chañar.

Choque fatal estatales Ruta 7 El Chañar

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el imputado conducía un camión Iveco modelo Strail con un semirremolque que transportaba combustible refinado. Circulaba desde la ciudad de Añelo en dirección a San Patricio del Chañar.

La fiscal detalló que el vehículo avanzaba a una velocidad aproximada de 88 kilómetros por hora cuando, al llegar a la intersección, el conductor perdió el control del camión que invadió el carril contrario de circulación y terminó impactando de frente contra un utilitario Mercedes Benz Sprinter que circulaba en sentido opuesto. El impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte de dos de los ocupantes del utilitario.

Cabe recordar que las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Andrés Ceferino Fuentes y Horacio Cofré. Ambos eran trabajadores estatales que se dirigían a un acto protocolar encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, evento que se suspendió al mismo tiempo que se decretó luto por la pérdida. El hecho también originó un fuerte cuestionamiento a la conducción irresponsable y la congestión generada en la Ruta 7 y otras rutas petroleras de la zona, como Ruta 8 y 51.