Reconstruyeron el choque fatal en Zapala: el conductor no tenía licencia

La fiscalía volvió al lugar donde María Elizabet Díaz fue embestida por un auto. La medida buscó confirmar datos clave de la investigación.

Reconstrucción del accidente de tránsito en el que murió una mujer en Zapala.

La investigación por la muerte de María Elizabet Díaz , la mujer que falleció tras ser atropellada por un auto en Zapala , sumó una medida clave. La fiscalía realizó una reconstrucción del hecho en el mismo lugar y en una franja horaria similar a la del incidente vial, con el objetivo de precisar cómo ocurrió el impacto.

La medida fue dispuesta por la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y se llevó adelante este miércoles entre las 17:30 y las 17:50, en la zona de las calles Eva Perón y Martín Petri, del barrio Don Bosco. Se trata del mismo sector donde ocurrió el hecho el pasado 8 de junio, cuando un Volkswagen Gol embistió a Díaz mientras cruzaba la calle.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas de gravedad. Pese a la asistencia recibida, luego se confirmó su fallecimiento. Desde entonces, el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial trabajan para reunir todos los elementos necesarios que permitan determinar las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad del conductor.

Uno de los puntos centrales de la reconstrucción fue contrastar información obtenida en las primeras pericias realizadas el día del incidente. Para eso, los investigadores utilizaron el mismo Volkswagen Gol que participó del choque, luego de contar con la autorización de la defensa de la persona que se encuentra bajo investigación.

atropello a una joven y esta grave Zapala (2)

Cómo fue la reconstrucción

Durante la medida, se filmó desde el interior del auto con una cámara y también desde el exterior mediante el uso de un dron. Ese material será incorporado a la investigación y permitirá analizar con mayor precisión la dinámica del hecho, la visibilidad en el lugar, la circulación del rodado y otros factores que pudieron haber influido en el desenlace fatal.

Del operativo participaron distintas áreas de la Policía provincial. Estuvo presente el perito accidentológico Gustavo Izaguirre; personal de Criminalística, a cargo de la comisaria Érica Llaytuqueo; y agentes de Tránsito, bajo la coordinación de David Caro. También intervinieron el asistente letrado de la fiscalía, Guillermo Rodríguez, y la asistente letrada Claudia Brazzola.

“Uno de los objetivos de la reconstrucción fue corroborar información de pericias que se hicieron el día del hecho”, explicó la fiscal Pizzipaulo. En ese sentido, detalló que se realizaron varias pasadas con el vehículo, que fueron registradas desde distintos ángulos.

Según explicó la fiscal del caso, la reconstrucción permitió corroborar algunos aspectos relevantes para la causa. Entre ellos, que el vehículo circulaba a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora al momento del hecho. También se pudo establecer que, en ese horario, el sol pudo haber encandilado al conductor..

Otro de los datos que surgió de la medida es que la víctima habría cruzado por un lugar indebido. De todos modos, esos elementos serán analizados en conjunto con el resto de las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas las cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación y las pericias que todavía están pendientes.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron además que el conductor del Volkswagen Gol no tenía licencia de conducir. En tanto, el test de alcoholemia realizado después del hecho arrojó resultado negativo.

atropello a una joven y esta grave Zapala (1)

La fiscalía espera ahora los resultados de la pericia accidentológica y mecánica solicitada en el marco de la investigación. Ese informe será clave para determinar el estado del vehículo, la mecánica del impacto y otros datos técnicos necesarios para avanzar en la causa.

Por el momento, el conductor fue notificado de que se encuentra bajo investigación. Una vez que se complete la recolección de pruebas y se analice toda la información disponible, el Ministerio Público Fiscal resolverá si corresponde avanzar con una formulación de cargos.

El caso generó conmoción en Zapala y mantiene la atención puesta en una investigación que busca reconstruir, paso a paso, qué ocurrió aquella tarde en el barrio Don Bosco y si hubo una conducta penalmente reprochable por parte del automovilista.