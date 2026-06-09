Murió la mujer que luchaba por su vida tras ser atropellada

Se trata de una mujer de 45 años que resultó con heridas de gravedad y se encontraba en terapia intensiva del Hospital de Zapala desde el lunes.

Murió una mujer tras haber sido atropellada por un auto conducido por un adolescente.

Murió este martes la mujer que fue atropellad a por un auto ayer por la tarde en el barrio Don Bosco de la ciudad de Zapala . Tenía 45 años y luchó por su vida poco más de 24 horas en la terapia intensiva del hospital local.

El siniestro vial tuvo lugar en el cruce de las calles Eva Perón y Martín Petri cuando un joven de 19 años, que conducía Volkswagen Gol, la embistió ocasionándole “lesiones gravísimas ”.

Fuentes consultadas por LM Neuquén , confirmaron el fallecimiento de la mujer en horas de la noche. Aunque no se corroboró aún de forma ocificial su identidad.

Qué se sabe del accidente de tránsito

La información preliminar que comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), más temprano a este medio, indicaba que se había producido alrededor de las 17.50 de este último lunes, por causas que aún se investigan, la mujer caminaba por el sector y fue alcanzada por el vehículo conducido por el adolescente.

Hospital Zapala.

La investigación en curso está a cargo de la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, quien en la oportunidad se acercó al lugar del hecho e inició las diligencias de rigor.

Solicitó la intervención de un perito de la Policía provincial para realizar la pericia accidentológica y la mecánica del automóvil. Otro punto clave de la investigación es obtener imágenes de cámaras de seguridad de los comercios y vecinos de la zona. Pizzipaulo también dispuso que se realice el test de alcoholemia y extracción de sangre para análisis toxicológico al joven conductor de 19 años, resultados que todavía no se dieron a conocer.

El joven fue notificado de la apertura del legajo y deberá designar abogado defensor en las próximas horas. Con esta lamentable noticia, del fallecimiento de la mujer herida, la causa seguramente cambiará de caratula. De forma preliminar refería a “lesiones gravísimas”.

atropello a una joven y esta grave Zapala (1)

Reclamo vecinal

Este trágico accidente de tránsito reavivó una serie de reclamos de vieja data. Los vecinos del barrio Don Bosco demandan urgentes soluciones ante la falta de señalización y sendas peatonales en uno de los cruces más transitados de ese sector de la ciudad de Zapala.

Quienes trabajaron ayer en el lugar junto a Criminalística coincidieron en que la infraestructura vial es deficiente. “Hace falta cartelera y sendas peatonales. La gente no sabe por dónde cruzar y los vehículos no reducen la velocidad”, señalaron fuentes que estuvieron muy cerca de las pericias oficiales.

Eva Perón y Martín Petri es una esquina sin demarcación horizontal, sin carteles que adviertan la presencia de peatones y con tránsito fluido que conecta distintos sectores de la ciudad. Una situación que los vecinos esperan que se revierta.

No obstante, más allá del escenario, la justicia determinará cómo fue el siniestro que terminó con la vida de la mujer de 45 años.