Un joven de 19 años atropelló a una mujer que hoy lucha por su vida

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes y la víctima, de 45 años, permanece internada en grave estado en el hospital. La Fiscalía investiga el caso como lesiones gravísimas.

El joven conducía un Volkswagen Gol y se investigan las razones que desencadenaron el siniestro vial.

El joven conducía un Volkswagen Gol y se investigan las razones que desencadenaron el siniestro vial.

Un nuevo siniestro vial ocurrido ayer por la tarde volvió a encender las alarmas en Zapala. Un joven de 19 años que conducía un Volkswagen Gol embistió a una mujer de 45 años en el cruce de las calles Eva Perón y Martín Petri, en pleno barrio Don Bosco. La víctima sufrió lesiones de gravedad y pelea por su vida internada en el hospital regional de la ciudad.

Según la información preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho se produjo alrededor de las 17:50 del lunes 8 de junio. Por causas que aún se investigan, la mujer que caminaba por el sector fue alcanzada por el vehículo. La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, se hizo presente en el lugar e inició las diligencias correspondientes.

El MPF abrió una investigación para determinar con exactitud cómo se produjo el impacto. La fiscal solicitó de inmediato la intervención de un perito de la Policía provincial para realizar la pericia accidentológica y mecánica del automóvil. También ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y dispuso que se realice el test de alcoholemia al conductor de 19 años, además de la extracción de sangre para análisis toxicológico.

El joven fue notificado de la apertura del legajo y deberá designar abogado defensor en las próximas horas. De forma preliminar, la causa se caratula como “lesiones gravísimas”. La mujer de 45 años permanece internada y su estado es reservado.

Don Bosco: un cruce sin señalización que cobra víctimas

Más allá de la responsabilidad que determine la Justicia, el accidente reavivó un reclamo histórico de los vecinos del Don Bosco: la falta de señalización y sendas peatonales en uno de los cruces más transitados del barrio.

Quienes trabajaron ayer en el lugar junto a Criminalística coincidieron en que la infraestructura vial es deficiente. “Hace falta cartelera y sendas peatonales. La gente no sabe por dónde cruzar y los vehículos no reducen la velocidad”, señalaron fuentes que estuvieron muy cerca de las pericias oficiales.

atropello a una joven y esta grave Zapala (1)

Eva Perón y Martín Petri es una esquina sin demarcación horizontal, sin carteles que adviertan la presencia de peatones y con tránsito fluido que conecta distintos sectores de la ciudad. Un combo peligroso que, lamentablemente, terminó con una mujer de 45 años peleando por su vida en terapia intensiva.

Urgencia: concientización y obras para salvar vidas

Este nuevo hecho vuelve a poner en debate dos ejes urgentes: la responsabilidad al volante y la deuda en infraestructura. Mientras la Justicia analiza si hubo exceso de velocidad, distracción u otros factores desencadenantes, desde el territorio se exige a las autoridades que intervengan de forma inmediata.

Pintar sendas peatonales, instalar carteles de “reduzca velocidad” y “zona de cruce” no soluciona todo, pero salva vidas. La concientización vial debe ir de la mano con obras concretas. Don Bosco es un barrio de familias, con chicos y adultos mayores que cruzan a diario esas calles.

Zapala no puede esperar a que haya otra víctima fatal para tomar medidas. La mujer de 45 años internada en el hospital regional representa el rostro más duro de una falencia que los vecinos vienen advirtiendo hace tiempo.

Hoy la ciudad entera reza por su recuperación, y exige que Eva Perón y Martín Petri dejen de ser una trampa mortal para quienes van a pie.