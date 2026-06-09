Grave choque en la rotonda de Casimiro Gómez y Autovía Norte con un ciclista herido
Se registraron demoras por un siniestro vial en Autovía Norte. Interviene Policía de Tránsito para ordenar la circulación.
Este martes por la mañana comenzó con complicaciones en el tránsito vehicular desde Plottier a Neuquén por un grave choque en Autovía Norte donde un ciclista cayó al piso y terminó herido.
De acuerdo a lo relevado, en primera instancia el siniestro vial ocurrió poco antes de las ocho de la mañana e involucró a dos protagonistas: un auto y una bici que impactaron en la rotonda de Casimiro Gómez y Autovía. En el lugar una ambulancia acudió para atender de urgencia al ciclista.
Al ser horario pico se registraron demoras en el tráfico donde justamente circulaba una unidad COLE y una gran cantidad de vehículos menores. Según se advirtió, las filas llegan hasta la estación de servicio Shell.
Noticia en desarrollo.-
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