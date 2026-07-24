Tragedia en la Ruta 237: murió una niña de 9 años tras el despiste de una camioneta que terminó en un arroyo

El siniestro ocurrió pasadas las 16 de este viernes. Viajaba un padre con su hija, ambos con domicilio en Neuquén. El hombre fue trasladado a un hospital de Bariloche.

Una niña de 9 años murió este viernes por la tarde como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1560, en un sector conocido como arroyo Chacabuco o Limay Chico . El hecho se registró pasadas las 16, cuando una camioneta Renault Duster se despistó y terminó cayendo al arroyo ubicado al costado de la ruta.

Como consecuencia del impacto, la menor falleció en el lugar. En tanto, el padre fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), con base en Confluencia, y trasladado a un centro de salud de Bariloche para recibir atención médica.

Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén tomó conocimiento del despieste de una camioneta Renault Duster a las 16.30 y ,debido a condiciones climáticas adversas, se le dificultó poder llegar hasta el lugar.

Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

“Al llegar personal policial del Departamento Nahuel Huapi, en primera instancia, ya un hombre había sido trasladado por el SIEN hacia la ciudad de Bariloche, y se constata la presencia del cuerpo sin vida de una menor de edad. Al parecer había sido asistida previamente por personas que habrían presenciado el siniestro”, relató el comisario Inspector Miguel Ángel Poblete, Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, a LM Neuquén.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y equipos de emergencia, que realizaron las tareas de rescate y comenzaron con las pericias para establecer la mecánica del siniestro.

Si bien las causas del despiste aún no fueron determinadas, el accidente ocurrió en una jornada con condiciones climáticas adversas en la región, con calzada mojada y sectores con presencia de aguanieve.

De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, no fue necesario interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 237, por lo que la circulación permaneció habilitada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia e investigación.

Lo que se sabe del accidente

Si bien no se pudo establecer la mecánica del accidente, el comisario señaló que el automóvil venía bajando desde Bariloche en sentido al Collón Curá y pasó de largo. "Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo", estimó.

Aunque aclaró que no se ha determinado con precisión la dinámica del siniestro, no se sabe si el auto mordió la banquina por la nieve. "Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 m de donde estaba el vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla", agregó.

Respecto al estado del tiempo y de la calzada. al momento del accidente, se indicó que "estaba lloviznando y había nieve nieve sobre la banquina", aunque aclaró que "la visibilidad era era era buena en este tramo".