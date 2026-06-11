Lopes sobre el acuerdo universitario y la suba de salarios docentes: "No cumple la totalidad de la ley"

El rector electo de la UNCo aclaró que el acuerdo trae alivio a los trabajadores, aunque todavía quedan temas pendientes de la ley de financiamiento. El reclamo sigue en la Justicia.

Después de casi tres años de conflicto, los docentes universitarios y trabajadores de las universidades nacionales llegaron a un acuerdo de recomposición salarial con el gobierno nacional. El rector electo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes , aseguró que la medida trae un alivio para los profesores, pero aún queda mucho para que se cumpla en su totalidad la ley de financiamiento universitario.

En una entrevista con LU5 , el futuro rector aseguró que se trata de un incremento salarial que busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los docentes y no docentes universitarios ante la inflación de los últimos tres años.

"Quiero aclarar es que no es que el gobierno con esto está cumpliendo la totalidad de la ley de universitario", expresó Lopes, que este viernes asumirá oficialmente como líder de la casa de altos estudios con sede en Neuquén y Río Negro.

"Lo que se logró en esta primera instancia, en este acuerdo que firmó tanto el SIN con la subsecretaría de políticas universitarias como las organizaciones gremiales, docentes y no docentes, fue un aumento salarial que va a terminar siendo del 25%", expresó.

marcha universitaria- Neuquén-.jpg Gentileza Adunc

Según detalló, la suba para cobrar en junio, cuando se paguen los haberes de mayo, fue fijada en 21,33%, por lo que impactan en el aguinaldo. A eso suma "un 3% más en octubre y si uno lo sumara directamente te da 24,33%", aclaró.

"Eso lo que cubre es el desfasaje del 2025 en el sueldo por la inflación, el desfasaje de la inflación durante el 2026 y un 7% a cuenta del 2024", dijo y afirmó que "queda para discutir con las organizaciones gremiales cómo se paga el resto del 2024".

Lopes señaló que "faltaría un 93% del 2024" en cuanto a la recomposición salarial de los trabajadores de las universidades. Sin embargo, recordó que este acuerdo no implica que se haya dado un cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, por lo que las universidades siguen impulsado su reclamo judicial para que se garantice esta normativa.

Paritarias, gastos de mantenimiento y becas

Más allá del acuerdo por esta suba del 25%, el rector electo destacó la importancia de reestablecer las discusiones paritarias para los trabajadores docentes y no docentes. De este modo, los trabajadores de las universidades vuelven a contar con un espacio de discusión para futuros ajustes salariales.

SFP Candidato a rector UNCo (9) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

"En un máximo de 3 meses el gobierno tiene que convocar a paritarias para discutir justamente cómo se sigue con la inflación que se vaya acumulando durante estos 3 meses y lo del 2024", dijo y aclaró: "En esa discusión los rectores no se meten, sino que la realizan directamente las organizaciones gremiales con el gobierno".

"Otra cosa importante es que también en este acta acuerdo hay un 20% de aumento en los gastos de funcionamiento de las universidades", afirmó Lopes. Aunque más del 90% del presupuesto de las universidades se destina a los salarios, hay otra porción destinada a los gastos de funcionamiento.

Con este dinero se pagan los gastos de alquileres de edificios, limpieza, luz, gas y otros servicios de mantenimiento. "Ese 20% para las universidades también es un alivio porque también venían muy retrasados y según la ley de financiamiento universitario debería haberse actualizado por el índice de aumento de precio del consumidor (IPC), pero esto la verdad que es un alivio importante en este momento tan complicado", aclaró el futuro rector.

SFP Candidato a rector UNCo (7) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

"Este fondo de funcionamiento nos permite resolver varios problemas de atraso que tenemos en infraestructura, mantenimiento, en la universidad", dijo Lopes y agregó: "Particularmente en la Universidad de Comahue tenemos 17 unidades académicas, todas con necesidades atrasadas. Esto tampoco tiene que ver con los grandes edificios que son obras de nación que no están contemplados en este fondo de funcionamiento".

Además, recordó que el acuerdo incluye el aumento del 50% e las becas Manuel Belgrano. "No son todas las becas de los estudiantes, son becas específicamente para áreas estratégicas, pero era un reclamo que teníamos y se seguirá trabajando para otras becas que no dependen de la subsecretaría de políticas universitarias, pero que claramente también están retrasadas", señaló.

El alivio parcial del retraso presupuestario pinta un nuevo escenario para Lopes, que este viernes se convertirá oficialmente en el recto de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), como sucesor del actual rectora de la institución, Beatriz Gentile.