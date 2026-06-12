Piden 12 años de prisión para un culpable de abuso contra una niña

Los magistrados habían declarado culpable al imputado por los delitos de abuso sexual agravado.

La fiscalía solicitó una condena de 12 años de cárcel para un hombre que fue declarado responsable por abusar sexualmente de una niña entre agosto y octubre de 2023 . El acusado también fue hallado culpable por incumplir una orden judicial y ya fue incorporado al registro provincial de condenados por delitos contra la integridad sexual.

El pedido fue formulado este viernes durante una audiencia de determinación de la pena realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén . El fiscal del caso, Gastón Medina, requirió que R.J.M. reciba una condena de 12 años de prisión por los hechos por los que ya fue declarado penalmente responsable.

La pena deberá ser definida por el mismo tribunal que intervino en el juicio de responsabilidad, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Luciano Hermosilla y Cristian Piana. Los magistrados habían declarado culpable al imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente y por la convivencia con una menor de 18 años, además del delito de desobediencia a una orden judicial, todo en carácter de autor.

Al fundamentar el monto de la condena solicitada, Medina destacó una serie de circunstancias agravantes. Entre ellas, mencionó la extensión del daño provocado, el contexto de violencia de género en el que ocurrieron los hechos y la marcada asimetría de poder y de edad entre la víctima y el agresor.

Fiscal Gastón Medina

En la audiencia también intervino la defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, quien participó como querellante institucional y acompañó el pedido realizado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Los jueces informaron que el veredicto sobre el monto de la pena será dado a conocer en una audiencia que deberá ser fijada por la Oficina Judicial dentro de las próximas 48 horas.

Los hechos acreditados en el juicio

Durante el juicio de responsabilidad, la fiscalía logró acreditar que R.J.M. abusó sexualmente de la niña entre agosto y octubre de 2023. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en un barrio de la ciudad de Neuquén, donde ambos convivían.

Según expuso el fiscal Medina, el acusado aprovechaba los momentos en que la menor concurría a la casa en el marco de un régimen de visitas para cometer los abusos.

SFP Ciudad Judicial Sebastián Fariña Petersen

La investigación también permitió establecer que, en marzo de 2024, el hombre incumplió una orden dictada por el Juzgado de Familia N° 2. La medida le prohibía ejercer actos de agresión, intimidación o violencia directa o indirecta y le impedía acercarse a menos de 200 metros de la madre de la víctima.

Como parte de las consecuencias derivadas de la sentencia de responsabilidad, R.J.M. fue incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Por disposición judicial, la identidad completa del condenado se mantiene bajo reserva con el objetivo de resguardar la intimidad y los derechos de la víctima.