Qué dijo Thiago Medina tras ser denunciado por abuso sexual a un familiar

El exparticipante de Gran Hermano quedó envuelto en un escándalo tras la denuncia de un familiar. El hecho ocurrió cinco años atrás.

Thiago Medina fue denunciado por abuso sexual a su prima Lara Agustina Ledesma quien presentó la denuncia contra el joven este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

De acuerdo a la información publicada por el portal Infobae, los hechos ocurrieron cuando la denunciante tenía 13 años y Medina 17, en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela en el partido de La Matanza. La joven relató que en ese momento se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas .

Según datos policiales, la denunciante instó la acción penal, pero no solicitó medidas cautelares contra el exparticipante de Gran Hermano. En la denuncia intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza y el caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina.

La mujer relató los hechos y contó que Thiago le dijo "que no contara a nadie porque se iba a armar lío" y que incluso cuando pudo contar a su familia, dos años más tarde de lo sucedido a sus 15 años, "ellos se encargaron de divulgar por todos lados que era una mentira".

Ante la consulta de la panelista Pilar Smith en LAM (América TV), Medina desmintió los hechos y los minimizó con una frase que generó repercusión inmediata: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.