Tuli Acosta rompió el silencio: habló de Luck Ra y dio detalles de la charla con La Joaqui

Señalada como al tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, la cantante eligió hablar y aclarar cuál es el vínculo que la une con el cordobés.

Tuli Acosta quedó en el medio de la polémica tras haber sido señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui. Pese a que evitó, en las primeras horas del rumor, salir a responder a los comentarios y solo compartió un video bailando en su perfil de Instagram con la leyenda "Ni idea, yo ando en mi mundo", este jueves rompió el silencio.

En una charla íntima con Ángel de Brito, la cantante eligió hablar y contar la verdad detrás de los rumores y el vínculo con el cantante cordobés. "La llamé para que me diga su versión. Llamé a los tres. La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también", reveló el periodista.

Según explicó el periodista, Tuli fue contundente al negar cualquier vínculo sentimental con el cantante cordobés: “Me dice: 'No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando y me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’ “, contó Ángel sobre el diálogo que tuvo en privado.

Además, De Brito contó que el vínculo de Tuli con Luck Ra data de mucho tiempo atrás (incluso cuando el cantante no había alcanzado la fama que tiene hoy). "Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadie", dijo.

El periodista contó que ante las primeras versiones que la señalaban como la tercera en discordia fue la cantante quien eligió llamar a Luck Ra y a La Joaqui. “Le digo: ‘¿Y te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’“, agregó. Incluso, De Brito le preguntó si alguna vez había sentido celos o malos tratos por parte de la cantante: ”‘Nunca, por lo menos a mí en la cara’, respondió Tuli", reprodujo.

La influencer también aseguró que el cantante jamás le habló de conflictos con La Joaqui vinculados a su amistad: “'Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión’“, concluyó Ángel, poniéndole fin a los rumores que circularon en la última semana.