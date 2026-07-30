Así es la casa de La Joaqui y Luck Ra que el cantante abandonó.

Mientras la famosa pareja de cantantes, La Joaqui y Luck Ra , mantenía una relación sentimental, también compartieron un hogar en un exclusivo barrio privado de Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde la arquitectura moderna y los detalles de diseño marcaron el estilo de la vivienda.

La propiedad se convirtió en el espacio elegido para convivir, con ambientes amplios y materiales que aportan calidez y sofisticación, rodeada de naturaleza y pensada para disfrutar tanto de la vida familiar como de momentos de descanso. La distribución interior fue concebida para integrar los ambientes con fluidez, generando un entorno que combina comodidad y estética.

La Joaqui y Luck Ra decidieron dar un paso importante en su relación a finales de 2025, cuando comenzaron a convivir en una lujosa propiedad ubicada en un barrio privado de Zona Norte. Así lo anunciaba el artista en sus redes con una foto en el jardín de la residencia con un claro mensaje que acompañó con emojis de corazón: “Nuevo hogar”. La casa, que se convirtió en el escenario de su vida en pareja y en familia, refleja un estilo moderno y cálido, con detalles que marcan tendencia.

Con espacios pensados para el disfrute cotidiano, la vivienda se distingue por su amplitud y por la elección de materiales que aportan personalidad. Las paredes de madera, presentes en varios ambientes, generan una atmósfera acogedora, mientras que los grandes ventanales permiten la entrada de luz natural y funcionan como puente para mantener la conexión entre el interior y el amplio jardín repleto de verde. La decoración sigue las tendencias actuales, con muebles minimalistas y piezas que realzan la estética contemporánea.

Los tonos neutros predominan en la casa que compartieron Luck Ra y La Joaqui, creando un equilibrio visual que combina con detalles en piedra y metal, logrando un estilo sofisticado pero funcional. La elección de piezas de diseño refuerza la idea de un hogar que mantiene elegancia y comodidad, sin perder la esencia familiar. Cada detalle fue pensado para integrar a la perfección la vida diaria y los momentos compartidos, logrando un equilibrio entre lo moderno y lo práctico.

La planta baja de la propiedad está compuesta por un amplio living integrado al comedor, pensado para reuniones familiares y encuentros con amigos. La cocina, moderna y equipada con tecnología de última generación, se conecta de manera fluida con el resto de los ambientes, reforzando la idea de espacios abiertos y prácticos. Además, este sector cuenta con ventanales que sostienen la conexión con el exterior, permitiendo que el ambiente se convierta en el corazón de la residencia, donde la funcionalidad se une con el diseño.

La mansión de La Joaqui y Luck Ra, entre la exclusividad y la sofisticación

Uno de los rincones más destacados de la casa es el cuarto de arte destinado a las hijas de La Joaqui. Allí se instalaron atriles de pintura, un espejo de gran tamaño y paredes decoradas con cuadros, creando un ambiente ideal para el juego. Este espacio refleja la importancia que la cantante le da a los gustos de sus dos hijas, Shaina y Eva, ofreciendo un lugar donde pueden hacer crecer su creatividad y disfrutar de tiempo compartido. La disposición del mobiliario permite que cada actividad tenga su propio espacio.

Además de este sector, la casa que compartió la cantante con Luck Ra cuenta con habitaciones amplias y luminosas, diseñadas para brindar comodidad y privacidad. Los dormitorios incluyen detalles personalizados en la decoración, con textiles suaves y mobiliario funcional que acompañan el crecimiento de las pequeñas. Cada ambiente fue pensado para adaptarse a las distintas etapas de la infancia, con un estilo que combina lo moderno con lo acogedor, siguiendo la misma línea estética que el resto de la propiedad.

Sin duda alguna, el exterior de la residencia juega un papel importante en el día a día de las niñas y La Joaqui. El jardín, de generosas dimensiones, está pensado para actividades al aire libre y momentos de descanso. La piscina, rodeada de un deck de madera, se convierte en el centro de las jornadas de verano, mientras que los espacios verdes aportan frescura y contacto con la naturaleza. La integración entre el interior y el exterior refuerza la idea de un hogar abierto, donde cada rincón invita a disfrutar.

La Joaqui y Luck Ra compartieron una etapa en una residencia que se convirtió en símbolo de su vida en pareja. La propiedad, ubicada en un barrio privado de Zona Norte, reúne características arquitectónicas modernas y detalles decorativos que marcan tendencia. Con ambientes amplios, materiales bien seleccionados y espacios pensados para la familia, la vivienda refleja un estilo contemporáneo que se integra con la naturaleza del entorno.