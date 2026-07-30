Apareció un polémico video entre Luck Ra y Tuli Acosta: "sos mi debilidad".

En medio de la ruptura entre el cuartetero y La Joaqui , volvió tomar relevancia un video que se volvió viral en TikTok .

Todo parecía indicar que la relación entre Luck Ra y Tuli Acosta era puramente de amistad, pero en los últimos días se comenzó a esparcir el rumor de un posible romance secreto. Esto habría sido el detonante para la relación que tenía el cantante de cuarteto con La Joaqui llegara a su fin y ahora apareció un video que los complica aún más.

Si bien la cantante de rkt contó que se separaron a través de un comunicado subido en redes sociales, Pepe Ochoa fue quien reveló todo el detalle del escándalo en LAM : “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

En medio de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui , Pepe Ochoa apuntó contra Tuli Acosta : “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram. En el video difundido en redes sociales los muestra a Tuli y Luck Ra juntos bailando con la canción Fingí demencia en la parte que dice: “Fingí demencia por más que te conozca de memoria y nos juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad”.

Y el texto bromea con un trend de TikTok y dice: “Seríamos la pareja perfecta, pero a los dos nos gustan los hombres”. En realidad, es una broma porque él ya estaba con La Joaqui, pero generó dudas y causó ruido la frase: “Seríamos la pareja perfecta”. Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varios indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luck Ra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia. Además, el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.

Quién es Tuli Acosta

Su nombre de pila es Nelta Fiorella Acosta, quien en el mundo artístico se hace llamar Tuli junto a su apellido real. Nació en Río Ceballos, Córdoba y tiene 25 años. Desde que era pequeña se enfocó en el mundo de la danza y, con el correr de los años, fue profundizando su amor por el costado artístico.

A sus tan solo 15 años, en plena adolescencia, tomó una decisión contundente: dejó la escuela secundaria y emigró a Estados Unidos para perfeccionarse en la danza hip-hop. Pero, más allá de esta experiencia, terminó apareciendo una actividad laboral para ser parte de la campaña Phunk Phenomenon, de alto prestigio.

La pandemia de Covid-19 fue un propulsor para tomar protagonismo. Ese momento de profundo dolor por la situación que atravesaba el mundo, fue el momento de profundizar en el mundo de las redes sociales: terminó consiguiendo popularidad para reinventarse y conseguir un dinero necesario.

Con popularidad cargada en el hombro, distintas figuras como María Becerra, Nicki Nicole y Tini Stoessel la llamaron para que baile en distintos videoclips. Tal fue la escala en su carrera que tras un paso por el streaming, se metió en la TV tradicional durante 2023/2024, en el certamen Bailando, conducido por Marcelo Tinelli, donde consiguió el título. Cabe recordar que Tuli hizo un tema con Luck Ra, titulado "Qué casualidad", que fue publicado el 14 de diciembre de 2021.